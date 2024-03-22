Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε το μάντρα με το οποίο ζει από τότε που απεξαρτήθηκε από το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες. Στον θρυλικό καλλιτέχνη και στον συνεργάτη του, στιχουργό Μπέρνι Τόπιν απονεμήθηκε χθες το Βραβείο Γκέρσουιν της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου για το Δημοφιλές Τραγούδι, για τη συνολική προσφορά τους στη μουσική.

«Αν είσαι επιτυχημένος, πρέπει να ανταποδώσεις» είπε ο Έλτον Τζον σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης στο DAR Constitution Hall στην Ουάσινγκτον.

«Αυτό ήταν το μάντρα μου όταν έγινα νηφάλιος το 1990 και είναι το μάντρα μου από τότε. Τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Αν έχεις μεγάλη επιτυχία, πρέπει να προσφέρεις κάτι» υπογράμμισε.

«Απόλυτα» πρόσθεσε ο Μπέρνι Τόπιν.

Το Βραβείο Γκέρσουιν θεωρείται η σημαντικότερη τιμητική διάκριση για την επιρροή, τον αντίκτυπο και το επίτευγμα στη δημοφιλή μουσική. Με το βραβείο τιμώνται καλλιτέχνες εν ζωή για τα επιτεύγματά τους στη σύνθεση και ερμηνεία τραγουδιών και για την προώθηση του τραγουδιού ως μέσου για την κατανόηση άλλων πολιτισμών.

Ο Τζορτζ Γκέρσουιν και ο αδερφός του Άιρα Γκέρσουιν, συνθέτες και στιχουργοί, διαμόρφωσαν την τζαζ στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ‘20 και την έφεραν πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Συνοδευόμενος από τον Τόπιν, ο Έλτον Τζον ο οποίος γιορτάζει τα 76α γενέθλιά του στις 25 Μαρτίου, διατύπωσε επίσης την άποψή του για τη διαρκή γοητεία της μουσικής τους.

«Τα τραγούδια διαρκούν γιατί καλύπτουν διαφορετικούς τομείς. Το "Philadelphia Freedom" δεν είναι σαν το "Burn Down the Mission" και το "Daniel" δεν είναι σαν το "Saturday Night's Alright for Fighting".

Ο Τόπιν πρόσθεσε: «Η παλέτα μας είναι γεμάτη χρώματα».

Διάσημοι ερμηνευτές, οι Γκαρθ Μπρουκς, Τσάρλι Πουθ, Μπράντι Καρλάιλ, Μάρεν Μόρις, Τζόνι Μίτσελ και Άνι Λένοξ και το συγκρότημα Metallica τραγούδησαν επιτυχίες των Έλτον Τζον και Μπέρνι Τόπιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

