Survivor 2024: Αποχώρησε ο Νίκος Ρικουνάκης

Έχοντας στο πλευρό του παίκτες και των δύο ομάδων ο Νίκος Ρικουνάκης έχασε στην τελευταία μονομαχία από τον Χριστόφορο Ταξίδη και αποχαιρέτησε το Survivor. Το στόχο είχε επιλέξει, ως καλύτερος στα στατιστικά, ο Γιάννης Περπατάρης εξηγώντας πως τον θεωρεί πιο δίκαιο για όλους.

«Ήταν μία τρελή εμπειρία. Όσο το έζησα το χάρηκα πάρα πολύ, όσο μπορούσα πιο πολύ, πιο δυνατά. Θα φύγω με μισή καρδιά από το παιχνίδι, κρατάω τις φιλίες που έκανα αυτό τον καιρό. Έδωσα ψυχή και σώμα. Να είναι όλοι καλά και εύχομαι ο καθένας να βρει αυτό που στοχεύει.» δήλωσε ο Νίκος Ρικουνάκης αποχωρώντας.

Νωρίτερα στο αγώνισμα επάθλου είχαν νικήσει οι Κόκκινοι με σκορ 12-10 ενώ οι νυκτερινές κάμερες έπιασαν τη Σταυρούλα να επισκέπτεται κρυφά το προσωρινό κατάλυμα των Κόκκινων για να δει τον Γιάννη Περπατάρη. Η μεταξύ τους σχέση έγινε θέμα συζήτησης στην Κόκκινη ομάδα με τους περισσότερους να κάνουν λόγο για ειδύλλιο.

