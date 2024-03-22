Colin Firth: Φωτογραφήθηκε στα γυρίσματα σειράς για τη βομβιστική επίθεση στο Λόκερμπι

Ο Κόλιν Φερθ φωτογραφήθηκε στα γυρίσματα νέας δραματικής σειράς που βασίζεται στη βομβιστική επίθεση στο Λόκερμπι στη Σκωτία.

Ο Άγγλος ηθοποιός υποδύεται τον δρ. Τζιμ Σουάιρ, πατέρα που πενθεί, στη σειρά του Sky. Ο δρ Σουάιρ και η σύζυγός του Τζέιν ηγήθηκαν της εκστρατείας με αίτημα τη διεξαγωγή έρευνας για τον βομβαρδισμό αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση 103 της Pan Am στις 21 Δεκεμβρίου 1988, καθώς η κόρη τους Φλόρα ήταν μεταξύ των 270 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην τραγωδία.

Ο Κόλιν Φερθ φωτογραφήθηκε στο πλατό να περπατά ανάμεσα στα «συντρίμμια» της πτήσης στο Μπαθγκέιτ.

Συνολικά 259 άνθρωποι, οι 243 επιβάτες και 16 μέλη του πληρώματος, σκοτώθηκαν κατά την πτήση μαζί με 11 άτομα στο έδαφος στην περιοχή Ντάμφρις και Γκάλουεϊ.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη βρετανική ιστορία. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «The Lockerbie Bombing: A Father's Search For Justice των Dr Swire» και Πέτερ Πίνταλφ.

Η σειρά εξερευνά τον αγώνα του δρ, Σουάιρ για δράση και τον διορισμό του ως εκπρόσωπο των οικογενειών των θυμάτων μέσω της ομάδας UK Families Flight 103 και θα εξετάζει την καταστροφή και τα επακόλουθά της.

Ο δρ. Σουάιρ είπε στο BBC τον Δεκέμβριο του 2022 ότι ήθελε να συσταθεί ένα δικαστήριο του ΟΗΕ, αντί να εξετάζεται η υπόθεση από τις ΗΠΑ ή τη Σκωτία και ήθελε εδώ και καιρό τα στοιχεία εναντίον του μοναδικού άνδρα που καταδικάστηκε για την επίθεση - του Abdelbaset al-Megrahi - να επανεκτιμηθεί.

