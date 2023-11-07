Elton John: Αποκάλυψε ότι ηχογράφησε νέο άλμπουμ

Ο Σερ Έλτον Τζον αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο άλμπουμ με τη βοήθεια του στιχουργού του, Μπέρνι Τόπιν. Ο διάσημος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας ανακοίνωσε την είδηση στην τελετή του Rock And Roll Hall Of Fame, όπου ο Τόπιν εισήχθη μετά από σχεδόν 60 χρόνια συνεργασίας με τον Σερ Έλτον Τζον.

Σε ομιλία του στο Barclays Center στο Μπρούκλιν την περασμένη εβδομάδα απονέμοντας την τιμητική διάκριση στον Τόπιν, ο μουσικός είπε, σύμφωνα με το Rolling Stone: «Η ιστορία επιτυχίας μας είναι αυτή που είναι, όλοι ξέρετε… Με τα χρόνια μεγαλώσαμε και μεγαλώσαμε και μεγαλώσαμε».

Elton John reveals he’s completed a new album with Bernie Taupin https://t.co/82p8frgOGj — NME Asia (@nmeasia) November 7, 2023

«Σκαρφαλώσαμε σε βουνά που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι ήταν δυνατό να ανέβουμε και ανεβήκαμε σε ύψη που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι ήταν δυνατό να ανέβουμε. Και όλο αυτό το διάστημα, ποτέ δεν είχαμε λογομαχίες» ανέφερε.

«Δεν του άρεσε η συμπεριφορά μου, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μέχρι σήμερα, εξακολουθούμε να μεγαλώνουμε ως συνεργάτες» πρόσθεσε ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια ότι οι δυο τους μόλις ολοκλήρωσαν ένα νέο άλμπουμ στο Λος Άντζελες.

Η επιβεβαίωση από τον Σερ Έλτον Τζον ήρθε, αφού ο Μπέρνι Τόπιν είπε πρόσφατα ότι «νέα μουσική είναι στα σκαριά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.