My style rocks: Διαγωνιζόμενες επιστρέφουν για ένα «Gala disco reunion» - Δείτε το trailer

Ένα Gala διαφορετικό θα παρακολουθήσουμε στο My Style Rocks, αφού σήμερα επιστρέφουν στο διαγωνισμό fashionistas από τον προηγούμενο κύκλο ως μοντέλα για τις φετινές παίκτριες.

Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει εκτός από το δικό τους outfit να επιμεληθούν και το loοk της guest συμμετέχουσας, το θέμα είναι Disco και τα περιθώρια πειραματισμού… ανεξάντλητα.

Δείτε το trailer:

<br>

Τα ζευγάρια εμφανίσεων που θα δούμε είναι:

Ντένη- Μέλντα Σαΐνη

Αμάντα – Ρέινα Βενέτη

Μορτασία – Χριστιάννα Κατσιέρη

Απολλεών – Όλγα Κοτλιδά

Γεωργία – Τζωρτζίνα Μωραΐτη

Βασιλειάννα – Ειρήνη Καζάκη

Χριστιάννα – Ίριδα Παπουτσή

Ελεάνα – Σελένη Φωτιάδη

Διονυσία – Νικόλ Δεσποτοπούλου

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή ανυπομονούν να βαθμολογήσουν το αποτέλεσμα!

Πώς αξιολογούν οι περσινές διαγωνιζόμενες τον τρόπο που βαθμολογούν φέτος τα κορίτσια; Μια περσινή fashionista δυσκόλεψε αρκετά το ταίρι της, πόσο θα στοιχίσει αυτό στη βαθμολογία της;

Το φινάλε προβλέπεται ανατρεπτικό!

Πηγή: skai.gr

