Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Boy George: Επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ για το διάσημο μιούζικαλ «Moulin Rouge»

Ο σταρ θα υποδύεται τον Χάρολντ Ζίντλερ στη σκηνή του «Al Hirschfeld» μέχρι την Κυριακή 12 Μαΐου του 2024

Ο Boy George

Μετά από 20 χρόνια ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, Μπόι Τζορτζ, επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ για το διάσημο μιούζικαλ «Moulin Rouge! The Musical» στη σκηνή του θεάτρου «Al Hirschfeld».

Αναμένεται να υποδυθεί τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου Χάρολντ Ζίντλερ από την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου του 2024 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ο Βρετανός ποπ σταρ, που μεσουράνησε στη δεκαετία του 1980 με τους «Culture Club», έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ το 2003 καθώς υποδύθηκε τον Λι Μπόουερι στο μιούζικαλ «Taboo» υπογράφοντας παράλληλα τη σύνθεση και τους στίχους.

Ο Άλεξ Τίμπερς σκηνοθετεί την παράσταση που είναι βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Μπαζ Λούρμαν του 2001. Το σόου των 10 Βραβείων Tony, αφηγείται το απροσδόκητο ειδύλλιο του συγγραφέα Κρίστιαν και της λαμπρής πρωταγωνίστριας Σατίν, υπό τις μελωδίες περισσότερων από 40 διάσημων τραγουδιών όπως των «Lady Marmalade», «Every Breath You Take», «Children of the Revolution», «Single Ladies» και πολλών άλλων.

Σύμφωνα με το «Deadline», o σταρ θα υποδύεται τον Χάρολντ Ζίντλερ στη σκηνή του «Al Hirschfeld» μέχρι την Κυριακή 12 Μαΐου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: παράσταση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark