Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με τον Μανώλη Τσίμα να συνεχίζει ακάθεκτος την αποστολή του στην αρένα του Μονομάχου.

Ο χημικός μηχανικός απαντά σωστά στις ερωτήσεις, εξοντώνοντας όλο και περισσότερους αντιπάλους. Θα δικαιωθεί τελικά η κόρη του που επέμενε να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων;

Η Μαρία Βιτσικουνάκη που κάθεται στη θέση 17 είναι η επόμενη τυχερή που κάθεται δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και πρώην τραγουδίστρια. Ανάμεσα στους 100 αντιπάλους της, βρίσκεται και ο γιος της, ο Δημήτρης Γερογιάννης, που κάθεται στη θέση 11.

