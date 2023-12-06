Charlotte Motel: Μια σουρεαλιστική, (αντι)ρομαντική κωμωδία στο Θέατρο 104

Το «Charlotte Motel», ένα νέο, σύγχρονο έργο της Κατερίνας Βαϊμάκη σε σκηνοθεσία Βασίλη Τζιώκα, ανεβαίνει για πρώτη φορά επί σκηνής, στο Θέατρο 104. Πρόκειται για μία σουρεαλιστική, (αντι)ρομαντική κωμωδία για τον έρωτα, δοσμένη σκηνοθετικά μέσα από ένα πρίσμα φάρσας και παραλόγου. Με χιουμοριστική ματιά περιγράφει τις περιπέτειες των ηρώων στην αναζήτηση του «άλλου τους μισού» και αντιμετωπίζει με ειρωνική, αλλά τρυφερή διάθεση, την ανάγκη τους να συνδεθούν ρομαντικά, όπως και να μείνουν πιστοί στους ρόλους που έχουν υιοθετήσει για να το πετύχουν.

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

5-12€

Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, Κεραμεικός

Σεισμός, του Βασίλη Βηλαρά στο Bios

Ο «Σεισμός», η παράσταση που έκανε πρεμιέρα πέρυσι στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του φεστιβάλ Future N.O.W. 2023, επιστρέφει για 6 παραστάσεις στην κεντρική σκηνή του Bios, έως τις 10/1. Πρόκειται για μια περφόρμανς σεισμικών δονήσεων, η οποία φέρνει στη σκηνή τρανς θηλυκότητες, non binary άτομα, χοντρά σώματα, σεξεργάτες και queer μετανάστριες, ώστε να τραγουδήσουν τη ρητορική μίσους που υφίστανται καθημερινά απλώς επειδή υπάρχουν. Ο «Σεισμός» αυτός επιστρέφει για δεύτερη χρονιά ώστε να προκαλέσει εκείνο το ρήγμα μέσα στο οποίο συναντιούνται η ορμονοθεραπεία, τα έγγραφα για την άδεια παραμονής στην Ελλάδα, το OnlyFans, τα καψουροτράγουδα, οι χαμένες παρθενιές, τα μεγάλα αλβανικά κούτελα, η ταυτότητα φύλου, η αστυνομική ταυτότητα, οι dom tops, οι submissive bottoms, οι ερωτικοί μετανάστες, οι θεραπείες μεταστροφής, οι εξαντλητικές δίαιτες, τα pronouns, το Grindr, η trash τηλεοπτική κουλτούρα και τα make-up tutorials. Ο «Σεισμός» είναι το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας του Βασίλη Βηλαρά που ξεκίνησε με το έργο «Λοιμός» (2022), και αναμένεται να ολοκληρωθεί με το έργο «Καταποντισμός» που θα παρουσιαστεί στην Πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου τον Μάρτιο του 2024.

Κάθε Τετάρτη στις 21:15

8-10€

Bios, Πειραιώς 84, Αθήνα

«Από τη στάχτη στην έμπνευση»: Η ατομική έκθεση του γλύπτη APOSTOL στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ο γνωστός Έλληνας γλύπτης APOSTOL παρουσιάζει την ατομική έκθεση του «Από τη στάχτη στην έμπνευση» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, από τις 6 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου. Για δεύτερη φόρα ο καλλιτέχνης επιστρέφει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, αυτή τη φορά για μία κατάθεση ψυχής 40 χρόνων. Ο APOSTOL αντλεί την έμπνευσή του από την θάλασσα, τη φύση και τη μουσική, ενώ για εκείνον η τέχνη είναι «συναισθήματα, ευαισθησίες, αδυναμίες, συμβολισμοί». Η απέραντη αγάπη του για τη φύση, τη θάλασσα και τη μουσική αντανακλούν στα γλυπτά του την ίδια μαγική απλότητα, εκπέμποντας ταυτόχρονα έναν ύμνο στη χαρά της ζωής. Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι από τα έγκατα της γης, φυσικά, με μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων και θα επιστρέψουν σ’ αυτήν χωρίς να βλάψουν τον πλανήτη.

Εγκαίνια: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στις 18:00, ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή: 18.00- 22.00 (6 Δεκέμβριου – 7 Ιανουαρίου 2024)

Είσοδος ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.