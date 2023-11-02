Οι θαυμαστές της Dua Lipa μετρούν αντίστροφα για το νέο της τραγούδι με τίτλο «Houdini», το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 9 Νοεμβρίου.

Η διάσημη τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι η νέα κυκλοφορία ήταν καθ' οδόν με μια ανάρτηση στο Instagram, με το artwork του single. Το εξώφυλλο απεικονίζει τη σταρ να «γλείφει» την ίδια της την αντανάκλαση σε έναν καθρέφτη.

Στη λεζάντα, μοιράστηκε την επερχόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας και έκανε μια αναφορά στον… συνονόματο του τραγουδιού, τον μάγο Harry Houdini, συμπεριλαμβάνοντας ένα emoji με χειροπέδες ως αναφορά σε ένα από τα πιο διάσημα κόλπα του.

Η Lipa έκανε και η ίδια μερικά κόλπα ενόψει της ανακοίνωσης. Η είδηση της κυκλοφορίας του τραγουδιού «Houdini» έρχεται μετά το «σκούπισμα» του Instagram και του TikTok και την αλλαγή της εικόνας του προφίλ της στο Instagram με μια νέα της φωτογραφία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Lipa έχει επίσης δημοσιεύσει και διαγράψει γρήγορα teasers. Tα ίδια τα κλιπ είναι ψευδαισθήσεις που περιλαμβάνουν κατοπτρικές εικόνες και κοντινά πλάνα της τραγουδίστριας του «Levitating», καθώς και πλάνα που τη δείχνουν να παίζει με ένα κλειδί στη γλώσσα της.

Οι θαυμαστές εικάζουν ότι το «Houdini» εγκαινιάζει την επόμενη δισκογραφική εποχή της Lipa. Η σταρ κυκλοφόρησε για τελευταία φορά ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ το 2020 με τον καταξιωμένο, βραβευμένο με Grammy δίσκο, «Future Nostalgia», με μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια της μέχρι σήμερα, όπως τα «Levitating», «Don't Stop Now» και «Break My Heart».

Αν και έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που η ποπ σταρ κυκλοφόρησε LP, η καλλιτέχνιδα συμμετείχε πρόσφατα με το «Dance the Night», μαζί με τον παραγωγό Mark Ronson, στο soundtrack της ταινίας «Barbie».

Πηγή: skai.gr

