18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η Σκωτία προετοιμάζεται για τον εναρκτήριο αγώνα της στο EURO 2024 με τη Γερμανία την Παρασκευή (14/6) χωρίς πίεση και θα παλέψει για ένα αποτέλεσμα που θα την βοηθήσει να περάσει για πρώτη φορά στις φάσεις ων νοκ άουτ, όπως δήλωσε την Πέμπτη (13/6) ο αρχηγός της ομάδας Άντι Ρόμπερτσον.

Με τη Γερμανία να είναι μία ομάδα που αρέσκεται να έχει την κατοχή της μπάλας, ο Ρόμπερτσον τόνισε πως οι Σκωτσέζοι πρέπει να «φρενάρουν» τους αντιπάλους τους όσο το δυνατόν περισσότερο και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις συνθήκες που μπορούν να δημιουργήσουν όταν θα έχουν εκείνοι την μπάλα.

«Εάν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα είναι το κλειδί για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα», είπε ο Ρόμπερτσον στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τα «πάντσερ» και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και είναι στο χέρι μας να το δείξουμε».

Οι Σκωτσέζοι δεν έχουν προκριθεί ποτέ απ’ τη φάση των ομίλων σε 11 μεγάλες διοργανώσεις, κάτι που ο Ρόμπερτσον είπε πως θα είναι ο κύριος στόχος τους στο EURO 2024. «Δεν θέλουμε να μετανιώσουμε αυτή τη φορά. Πιστεύουμε ότι είμαστε μια ομάδα που μπορεί να γράψει Ιστορία».

Απ’ την πλευρά του ο προπονητής της Σκωτίας Στηβ Κλαρκ υποβάθμισε το γεγονός ότι η ομάδα του θα αντιμετωπίσει τους τρεις φορές πρωταθλητές Ευρώπης στον εναρκτήριο αγώνα του EURO 2024. «Το τεράστιο παιχνίδι της πρεμιέρας είναι ένα παράπλευρο σόου. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να δείξουμε στη διοργανώτρια ομάδα ότι είμαστε μια καλή ομάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.