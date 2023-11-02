Δύο ζευγάρια φίλων, μπαίνουν σήμερα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τον Γιάννη και τον Γιώργο, τους νικητές της προηγούμενης φοράς, αλλά και την Ελένη και τη Δήμητρα που έρχονται από την Αργολίδα για να εντυπωσιάσουν με τη μαγειρική τους τον Έκτορα Μποτρίνι.

Ο τραγουδιστής Γιάννης Μπέκας και ο φίλος του Γιώργος κέρδισαν στο προηγούμενο επεισόδιο τους αντιπάλους τους και βρίσκονται για δεύτερη φορά στην κουζίνα. Ο Γιάννης, ακολουθώντας πάλι τις οδηγίες του φίλου του, θα φτιάξει «σκιουφιχτά μακαρόνια Κρήτης με απάκι». Θα τα καταφέρουν και θα πουν κι ένα τραγούδι ή θα ναυαγήσει η προσπάθειά τους;

Απέναντί τους, δυο φίλες, η Ελένη και η Δήμητρα που παίρνουν θέση πίσω από τον πάγκο, διεκδικώντας τη νίκη. Οι δυο τους θα προσπαθήσουν να μαγειρέψουν «μπιφτέκια με πλιγούρι». Θα καταφέρουν να στήσουν το πιάτο τους;

Ο Έκτορας ικανοποιείται που οι σημερινοί παίκτες διάλεξαν να διαγωνιστούν με ιδιαίτερα υλικά και έφτιαξαν λίγο πιο πρωτότυπες συνταγές από τις συνηθισμένες. Θα διαρκέσει η χαρά του μετά τη δοκιμή των πιάτων που φτάνουν μπροστά του ή θα απογοητευτεί;

