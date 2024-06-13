ΑΕΚ: Ο Έκι Πόνσε ετοιμάζει βαλίτσες για MLS

Ετοιμάζει βαλίτσες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο Έκι Πόνσε. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκυρος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αλλά και ο Τομ Μπόγκερτ της αμερικανικής έκδοσης της «Athletic», ο Αργεντινός στράικερ αποχωρεί από την ΑΕΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χιούστον Ντάιναμο. Μάλιστα, γίνεται λόγος για μεταγραφή-ρεκόρ, αφού θα αποτελέσει σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύματα την ακριβότερη κίνηση της ομάδας από το MLS.

Πρόκειται για επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα στο sportfm.gr ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο οποίος ανέφερε στο κείμενό του ότι ο Πόνσε θα αγωνίζεται πλέον στο MLS, ενώ έκανε λόγο για μεταγραφή ύψους 5 εκατ. ευρώ και άλλα 3 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Κάτι που αρχικά είχε διαψευστεί από την ΑΕΚ, αλλά φαίνεται πως αποτέλεσε ένα παιχνίδι τακτικής από τους κιτρινόμαυρους. Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ένωσης ο 27χρονος στράικερ πέτυχε 16 γκολ σε 38 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της Χιούστον Ντάιναμο είναι αυτή του Σεμπαστιάν Φερέιρα τον Ιανουάριο του 2022, πληρώνοντας το ποσό των 3,9 εκατ. ευρώ στην Λιμπερτάδ για να τον κάνει δικό της.

