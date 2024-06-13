Τουρκία: Βάζει στον πάγο την φορολόγηση μετοχών 

Την αναβολή του σχεδίου της κυβέρνησης για φορολόγηση επί των συναλλαγών σε μετοχές ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, μετά τη σωρεία αντιδράσεων από traders.

Η τουρκική κυβέρνηση εξέταζε το ενδεχόμενο να επιβάλλει έναν "πολύ περιορισμένο" -όπως τον χαρακτήρισε- φόρο επί των συναλλαγών σε μετοχές. Οι Τούρκοι traders δήλωσαν πως μια τέτοια κίνηση από πλευράς κυβέρνησης θα αύξανε τις προμήθειες, ασκώντας ταυτόχρονα πιέσεις στον όγκο των συναλλαγών.

Δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών τα οποία ανέφεραν ότι η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή φόρου στα κέρδη επί των μετοχών, καθώς και την επιβολή φόρου επί των συναλλαγών έφεραν πτώση στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση δεν σχεδίαζε να φορολογήσει τα κέρδη επί των μετοχών, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι με δημόσιες δηλώσεις του απέκλεισαν το ενδεχόμενο. Κι ενώ οι απώλειες στο χρηματιστήριο περιορίστηκαν η αβεβαιότητα όσον αφορά τον φόρο επί των συναλλαγών παρέμεινε.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Simsek στην πλατφόρμα Χ την Πέμπτη ανέφερε πως οι συζητήσεις για έναν τέτοιο φόρο θα επανεξεταστούν στο μέλλον.

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.



İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 13, 2024

Οι τοποθετήσεις σε μετοχές έχουν καταστεί μια δημοφιλής μέθοδος επενδύσεων για πολλούς Τούρκους οι οποίοι αναζητούν ένα "σωσίβιο" απέναντι στον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό ο οποίος τον προηγούμενο μήνα έφτασε στο 75%.

Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, BIST 100, έχει συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 269 δισ. δολ. Ο μέσος όγκος συναλλαγών τον περασμένο μήνα διαμορφώθηκε στα 3,3 δισ. δολ., ποσό περίπου τριπλάσιο σε σχέση με πριν από 3 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

