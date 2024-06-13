Δύο αδέλφια ηλικίας 5 και 7 ετών, παρασύρθηκαν από κατολίσθηση κοντά στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας, με αποτέλεσμα ο 5χρονος να βρει τραγικό θάνατο και 7χρονος αδελφός του να ανασυρθεί τραυματισμένος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, τα δύο αδέλφια βρίσκονταν μαζί με τη μητέρα τους και δύο φίλους σε δρόμο, στην άκρη ενός δάσους, όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση. Το έδαφος είχε διαβρωθεί λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που είχαν προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

#AUSTRIA: A landslide after heavy rains in Austria has killed a five-year-old boy, police said, as the environment minister warned Thursday that climate change was hitting the mountainous country "harder and harder".

In recent weeks, heavy rains have led to widespread flooding… pic.twitter.com/Uo3iJzwDAf — MwanzoTV (@MwanzoTv) June 13, 2024

Τα δύο αδέρφια παρασύρθηκαν από «περίπου 100 κυβικά μέτρα χώμα», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της αυστριακής αστυνομίας. Παρά τη χρήση drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, μόνο ο 7χρονος εντοπίστηκε εγκαίρως και διασώθηκε. Ο μικρότερος αδερφός του ανασύρθηκε νεκρός.

Πριν από λίγες ημέρες, ένας 77χρονος συνταξιούχος έχασε τη ζωή του εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν μεγάλο τμήμα της Αυστρίας.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ, αισθανόμαστε τις επιπτώσεις της που γίνονται όλο και πιο σοβαρές», σχολίασε η υπουργός Περιβάλλοντος Λεονόρε Γκεβέσλερ στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

