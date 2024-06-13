Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και αισιόδοξος ότι θα κερδίσει τις επόμενες εθνικές εκλογές εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega Chanell.

Κάνοντας αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών και απαντώντας σε παρατήρηση ότι "το νταμπλ σκορ υπέρ της ΝΔ παραμένει" απάντησε: "Δεν είμαστε σε νταμπλ σκορ. Από το 17,8% και 41% μετά από δύο διασπάσεις και την μεγάλη απώλεια στην Ροδόπη και στην Ξάνθη κρατηθήκαμε". Επιπλέον σημείωσε: "Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε εισροή ψηφοφόρων από τη ΝΔ, κερδίσαμε δυναμικά κοινά 17 - 35 ετών, είμαστε πρώτοι στους αναποφάσιστους και το κυριότερο ανακτήσαμε την δυνατότητα να είμαστε πρώτοι στις λαϊκές συνοικίες. Σε αρκετές περιφέρειες μειώσαμε την διαφορά σε απόσταση αναπνοής από τη ΝΔ".

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί ότι έκανε λάθη κατά την προεκλογική περίοδο είπε: "Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και πάρα πολλά καλά. Το σημαντικότερο είναι ότι βάλαμε την ατζέντα μας και μειώσαμε την διαφορά. Το 28% της ΝΔ δεν ήλθε μόνο του. Είμαι υπερήφανος που κάναμε μία καμπάνια που θέσαμε την ατζέντα για θέματα όπως την ακρίβεια και τα Τέμπη".

Όσο για το αν στοίχισε η τελευταία προεκλογική εβδομάδα που αναλώθηκε σε συζήτηση γύρω από τα περιουσιακά του στοιχεία που ενδεχομένως απομάκρυνε κάποιους ψηφοφόρους είπε: "Εγώ υποσχέθηκα ότι θα παρουσίαζα το πόθεν έσχες μου πριν τις ευρωεκλογές. Εκείνοι επιχείρησαν δολοφονία χαρακτήρα και δεν πέτυχαν". Εκτίμησε ότι "η ΝΔ έκανε δαπανηρή καμπάνια και εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα δικαιολογηθεί".

Είπε ακόμη: "Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, το πρώτο βήμα έγινε με έναν τρόπο εκωφαντικό, μειώσαμε την διαφορά».

Σε ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου ευρύτερου φορέα απάντησε ότι "Δεν μπορώ να ελέγξω τι πρόθεση έχει ο υπόλοιπος προοδευτικός κόσμος. Από την στιγμή που δεν μπορούμε να βασιστούμε σε προθέσεις και ατζέντες άλλων εμείς προχωράμε να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο αποτελεσματικό και ελκυστικό. Σε κάθε περίπτωση θα δώσουμε ευκαιρία στην κοινωνία να μιλήσει. Προχωράμε μόνοι μας με ανοικτές πόρτες. Αν η κοινωνία πει ότι θέλει ένα άλλο σχήμα θα πρέπει ο ηγέτης αυτού του σχήματος να έχει την νομιμοποίηση από τον λαό".

Είπε πάντως ότι αυτά δεν προκύπτουν από συμφωνίες κορυφής πίσω από κλειστές πόρτες, ενώ απέκλεισε τη Νέα Αριστερά λέγοντας: "Θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά πρέπει να επιστρέψει τις έδρες της. Μιλάμε για στελέχη που ήταν το υπουργικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ και έφεραν κακό αποτέλεσμα".

Αναφέρθηκε στον επικείμενο ανασχηματισμό λέγοντας: "Είναι ανακύκλωση αυτό που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Θα έπρεπε όμως να τιμωρήσει κάποιους υπουργούς που είπαν βλακείες προεκλογικά, όπως τον Σκέρτσο και τον Γεωργιάδη". Εκτίμησε ότι "ο Κυριάκος Μητσοτάκη δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές" αν και όπως σημείωσε "δεν είμαι στο μυαλό του και δεν έχω πρέντατορ για να ακούω τις σκέψεις των άλλων". Ωστόσο πρόσθεσε "αυτό που συνέβη στις ευρωεκλογές είναι μη αναστρέψιμο. Για να μπορεί να πετύχει στο εξής η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει στροφή 180 μοιρών σε βασικές της πολιτικές. Αφού δεν θα το κάνει θα έχει φτωχοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και θα αναλάβουμε εμείς».

Σχολιάζοντας τις "γκρίνιες στο εσωτερικό της ΝΔ για πολλά πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ" είπε: " Η πολιτική που εφαρμόζουν δεν θυμίζει ΠΑΣΟΚ, είναι μία στυγνή νεοφιλελεύθερη πολιτική, οπότε γιατί διαμαρτύρονται;".

Τέλος, για το αν θα παραστεί στο συνέδριο του Ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα είπε: "Φυσικά σκοπεύω να πάω αν το επιτρέψει και το πρόγραμμα μου. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

