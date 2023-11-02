I'm a celebrity get me out of here: Η εκδίκηση του... Μήτσου - Δείτε το trailer

Δυσάρεστες… εκπλήξεις περιμένουν τους celebrities στο «I’ Μ Α CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!», απόψε στις 22.20 στον ΣΚΑΪ. Ο Μήτσος… ο ελέφαντας της ζούγκλας, είναι πολύ θυμωμένος μαζί τους και ζητά επίμονα να τους συναντήσει.

Δείτε το trailer:

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα δεν του χαλάνε χατίρι και κανονίζουν τη… συνάντηση! Όταν οι celebrities θα έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, θα μετανιώσουν που τον εξαγρίωσαν. Γιατί ο δρόμος που τους έχει στρώσει προς τα… αστέρια είναι άκρως γλιστερός και οι πτώσεις διαδέχονται η μία την άλλη, την ίδια ώρα που μπάλες πέφτουν πάνω τους. Ποια ομάδα θα καταφέρει να νικήσει τον... Μήτσο και να βρεθεί στο «Παντοπωλείο Της Ζούγκλας»;

Έχουν περάσει αρκετές ημέρες από τότε που οι celebrities μένουν μαζί στο camp. Πόσο καλά γνωρίζουν πλέον ο ένας τον άλλον; Είναι άραγε τόσο καλοί φίλοι όσο δηλώνουν; Ή μήπως όχι; Από τις απαντήσεις τους θα κριθεί το πόσο… καθαροί θα βγουν από την δοκιμασία και αν θα κερδίσουν ένα έπαθλο που όλοι το έχουν πολλή ανάγκη.

Άλλη μια αποχώρηση από το «I'M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE». Η ψηφοφορία κρύβει τεράστιες εκπλήξεις. Πράσινοι και Κίτρινοι υπάρχουν πια μόνο στα… χαρτιά και αυτό θα φανεί από το αποτέλεσμα που κανείς δεν περιμένει. Ποιοι τρεις δεν θα προστατευτούν και θα αγωνιστούν για την παραμονή τους σε μια ανατριχιαστική δοκιμασία; Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει;

