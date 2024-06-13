Μπελέρης στον ΣΚΑΪ: Το δικαστικό σύστημα ελέγχεται από τον Ράμα»

«Η μόνη δίκαιη απόφαση θα ήταν η αθώωση μου. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δε θα άντεχε τέτοιο κατηγορητήριο», τονίζει ο νεοεκλεγείς ευρωβουλευτής με την ΝΔ, Φρέντι Μπελέρης στον Σκάι, καθώς αύριο εκδικάζεται η έφεση του.

«Είμαι βέβαιος πως αυτό θα αποδειχθεί και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο που θα προσφύγω», προσθέτει τονίζοντας πως δεν τρέφει ψευδαισθήσεις βέβαια για το τι θα συμβεί στο εφετείο καθώς, όπως αναφέρει, γνωρίζει πως το δικαστικό σύστημα της Αλβανίας ελέγχεται από τον Έντι Ράμα.

Περιγράφει δε, πως η στάση των Αλβανών δεν ήταν ποτέ ενιαία.

«Υπήρχαν πολλές φωνές που με στήριξαν σε αυτή την περιπέτεια γιατί έβλεπαν ότι αυτό που γίνεται είναι ένα πραξικόπημα. Μετά την εκλογή μου επέκριναν τον Έντι Ράμα ότι ξέχασε την Αλβανία με τα όσα έγιναν».

Ο Φρέντι Μπελέρη εκτιμά επιπροσθέτως πως ο Αλβανός Πρωθυπουργός βγαίνει εκτεθειμένος ο ίδιος από τα όσα μεθόδευσε και όσο περνάει ο καιρός αυτό θα γίνεται αντιληπτό από όλο και περισσότερο κόσμο.

«Ξαναλέω ότι αυτός θα έχει προβλήματα από εδώ και πέρα και όχι εγώ», συνοψίζει.

Κλίμα απίστευτης αμηχανίας διαπιστώνεται πράγματι, στα Τίρανα, από την πλευρά του Έντι Ράμα, με τον φίλα προσκείμενο, στην κυβέρνηση, Τύπο να προβαίνει σε πλήθος δημοσιευμάτων στα οποία γίνεται μια εντελώς μονοδιάστατη περιγραφή των δεδομένων, γεγονός το οποίο και προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση.

Ενδεικτικό είναι εξάλλου πως κατά τις προηγούμενες ημέρες, ο Αλβανός πρωθυπουργός αρνήθηκε να σχολιάσει οτιδήποτε γύρω για την εκλογή του Μπελέρη στο ευρωκοινοβούλιο, αν και ερωτήθηκε τουλάχιστον δύο φορές από δημοσιογράφους.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται αντιληπτό πως το Ειδικό Δικαστήριο Καταπολέμησης της Διαφθοράς θα συνέλθει αύριο εν μέσω ενός ιδιαιτέρως τοξικού πολιτικού κλίματος στη γειτονική χώρα- και με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά.

Μάλιστα, αρκετοί είναι οι πολιτικοί αναλυτές στα Τίρανα, οι οποίοι επισημαίνουν πως ο Εντι Ράμα, είναι εξαιρετικά «στριμωγμένος» μετά την εκλογή του Φρέντι Μπελέρη στις ευρωεκλογές καθώς δεν θέλει με τίποτα να εκθέσει της χώρα του με την ενδεχόμενη έλευση μιας ειδικής επιτροπής που θα συναντούσε τον Μπελέρη μέσα στη φυλακή, όπως και είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, για την υπογραφή εγγράφων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Κάτι τέτοιο εκτιμά πως θα διέσυρε τη χώρα του πανευρωπαϊκώς- γεγονός που επισημαίνει εξάλλου και η αντιπολίτευση της Αλβανίας, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης.

