Μακρόν: Οι Γάλλοι δεν επιθυμούν να μην πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη (13/6) πως δεν πιστεύει ότι η απόφασή του να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, θα δημιουργήσει «θέμα» και θα χαλάσει το κλίμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του επόμενου μήνα στο Παρίσι.

«Οι Γάλλοι δεν επιθυμούν να μην πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες», είπε ο Μακρόν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.