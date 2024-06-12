Άνοιξε επίσημα η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στο ΠΑΣΟΚ με τις φωνές που αμφισβητούν τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη να πληθαίνουν.

Το πρωί, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής, με επιστολή του προς τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, ζήτησε την επίσπευση διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας πρώτα μία αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Άμεση ήταν η αντίδραση κύκλων της Χαριλάου Τρικούπη που απάντησαν ότι το χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών διαδικασιών θα τηρηθεί κατά γράμμα σύμφωνα με το καταστατικό.

Ακολούθησαν δηλώσεις στελεχών που έθεταν θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος εξελέγη πρώτος στις ευρωεκλογές με 123.294 σταυρούς σε άρθρο του στο Πρώτο Θέμα αναφέρει: «Οι ευθύνες στην πολιτική είναι αντικειμενικές. Την ευθύνη έχει η ηγεσία de facto και είναι αυτή η οποία απορρίφθηκε από το πολιτικό σώμα».

Επίσης, τονίζει ότι «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το κόμμα μας, το λόγο πρέπει να έχουν άμεσα οι φίλοι και τα μέλη, η αληθινή βάση του ΠΑΣΟΚ. Τα προβλήματα μεγαλώνουν και η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Η ιστορία τους απρόθυμους τους αφήνει πίσω».

Ο Νίκος Παπανδρέου αναφέρει ότι για «διαδοχικές εκλογές επικράτησαν μικροπολιτικές, προσωποπαγείς και ευνοιοκρατικές στρατηγικές. Αυτό οδήγησε σε διαιρέσεις που διέτρεξαν το κόμμα από τα στελέχη μέχρι και τη βάση των φίλων του. Τίποτα από αυτά δεν συνάδουν με τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το γνωρίζει η κοινωνία, η οποία στις πρόσφατες εκλογές, τις απέρριψε με κάθε τρόπο».

Ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για την πρόταση Κωνσταντινόπουλου δήλωσε ότι «η κάθε συνταγμένη πρόταση που οδηγεί στην ενδυνάμωση του κόμματος είναι καλοδεχούμενη».

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Κατρίνης δήλωσε μιλώντας στο ΣΚΑΪ 100,3 ότι «δεν είναι κανένας στο απυρόβλητο», ότι «πρέπει να γίνει άμεσα μια ανοιχτή πολιτική συζήτηση, χωρίς ανθρωποφαγία».

Υπογράμμισε με νόημα ότι «όλα τα στελέχη έδωσαν σκληρή εκλογική μάχη και τώρα εκφράζουν την αγωνία τους για την παράταξη».

Δήλωση για την επόμενη ημέρα στο ΠΑΣΟΚ έκανε και η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, η οποία εξέφρασε προβληματισμό για την περιορισμένη άνοδο που σημείωσε το κόμμα στις ευρωεκλογές. «Ο κόσμος περιμένει από εμάς να γεννήσουμε ξανά την ελπίδα» δήλωσε η κ. Αποστολάκη.

Τη συζήτηση για το θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε το βράδυ των ευρωεκλογών η Νάντια Γιαννακοπούλου σχολιάζοντας το αποτέλεσμα στον ΣΚΑΪ.

«Θα τα συζητήσουμε όλα μα όλα, και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα στα όργανα. Οφείλουμε να συζητήσουμε τα πάντα» είπε.

Παίρνουν θέση για τη διαδοχή

Κι αν όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ποιος; Αν και εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, ενδιαφέρον, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ενδέχεται να εκφράσει ο Παύλος Γερουλάνος. Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται ότι είναι πιθανό επίσης να εκφράσουν ενδιαφέρον στην ενδεχόμενη κούρσα για τη διαδοχή είναι του Μανώλη Χριστοδουλάκη και του Παύλου Χρηστίδη.

Παράλληλα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ασκούνται πιέσεις στον Χάρη Δούκα, χωρίς μέχρι στιγμής ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν οι φωνές αυτές βρίσκουν ευήκοα ώτα στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.