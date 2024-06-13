«Η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι βιώσιμη, ανθεκτική, δίκαιη και συμμετοχική, το μέρισμα που αναπτύσσεται θα πρέπει να κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο δίκαια σε ολόκληρη τη χώρα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών. Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάννη Παράσχη στο πλαίσιο της 32ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο κ. Ο Μητσοτάκης επέμεινε ότι «δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε και να εφησυχάζουμε με τις επιδόσεις μας, οι ανταγωνιστές μας δεν παραμένουν σταθεροί. Επένδυση στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα».

Δείτε βίντεο από τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιάννη Παράσχη:

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η προμετωπίδα της κυβερνητικής πολιτικής για τη δεύτερη 4ετία είναι η αύξηση των μισθών, «κάτι, που ήδη συμβαίνει στον χώρο του τουρισμού», όπως είπε χαρακτηριστικά και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα είναι ιδιαιτέρως αυστηρή στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, η οποία , όπως είπε, θα πρέπει να είναι απολύτως αυτονόητη. «Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι και ευχαριστημένοι με τις συνθήκες εργασίας τους», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικώς, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «από τη στιγμή, που θα υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο η πρώτη παρέμβαση θα είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι «το 2023 ήταν μία χρονιά ορόσημο για τον τουρισμό και συμπλήρωσε ότι «έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι για την επίδοση του τουρισμού τόσο στους γενικούς δείκτες αφίξεων εισοδημάτων και απασχόλησης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης κρίσεων, όπως αυτή που ενέσκηψε σε συγκεκριμένο νησί και άμεσα».

