Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Για 4η φορά στο δικαστήριο ο Επαμεινώνδας Κορκονέας – Αναιρέθηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου

Aναιρέθηκε για δεύτερη φορά το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, το οποίο είχε αναγνωρίστει σε δεύτερο βαθμό στον πρώην ειδικό φρουρό, σπάζοντας τα ισόβια που του είχαν επιβληθεί για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Στη φυλακή επιστρέφει ο Κορκονέας

Για τέταρτη φορά θα δικαστεί ο πρώην ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας για την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, την 6η Δεκεμβρίου 2008.

Κι αυτό, γιατί αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Λαμίας, ως προς το σκέλος της αναγνώρισης του ελαφρυντικού του σύννομου βίου κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να σπάσουν τα ισόβια, ποινή η οποία είχε επιβληθεί σε πρώτο βαθμό από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Άμφισσας.

Ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή και τη δεύτερη αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης ως προς το ζήτημα της αναγνώρισης του ελαφρυντικού του σύννομου βίου στον Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Κατά συνέπεια θα οδηγηθεί εκ νέου, για τέταρτη φορά ο πρώην ειδικός φρουρός ενώπιον των δικαστηρίων, τα οποία καλούνται να αποφανθούν για την αναγνώριση ή μη του ελαφρυντικού στο πρόσωπό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark