Zayn Malik: Γράφει μουσική για την ταινία κινουμένων σχεδίων «10 Lives»

Ο Ζέιν Μάλικ γράφει νέα μουσική για την επερχόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων «10 Lives» και πρόκειται να ερμηνεύσει ντουέτο με την πρωταγωνίστρια της σειράς «Brigerton», Σιμόν Άσλεϊ, για το φιλμ, όπως αναφέρει το Variety.

Ο Μάλικ και η Άσλεϊ πρωταγωνιστούν επίσης στην ταινία, με τον πρώην τραγουδιστή των One Direction να έχει τους ρόλους των σκληροτράχηλων διδύμων Κάμερον και Κερκ και η Άσλεϊ να δανείζει τη φωνή της στη Ρόουζ.

Ο Ζέιν Μάλικ, ο οποίος αυτή τη στιγμή ηχογραφεί το επόμενο άλμπουμ του με τη Mercury Records, είναι επίσης εκτελεστικός μουσικός παραγωγός στο φιλμ «10 Lives».

Σε σκηνοθεσία Κρις Τζένκινς, η ταινία «10 Lives» αφηγείται την ιστορία ενός χαϊδεμένου και εγωιστή γάτου που θεωρεί δεδομένες τις πολλές ζωές του. Αφού χάνει από απροσεξία την ένατη ζωή του, εκλιπαρεί για μια δεύτερη ευκαιρία - και τη δυνατότητα να αποδείξει ότι μπορεί να μάθει από τα λάθη του. Όταν τελικά η επιθυμία του εκπληρώνεται, όμως, μαθαίνει ότι συνοδεύεται από κάποιους περιορισμούς.

«Πάντα απολαμβάνω τον χρόνο μου στο στούντιο δημιουργώντας από τη δική μου οπτική γωνία», είπε ο Ζέιν Μάλικ. «Όταν δημιουργούσα τη μουσική για το "10 Lives", μπορούσα να βυθιστώ σε μια αφήγηση που δεν μου έχουν υπαγορεύσει και να φέρνω τα συναισθήματα των χαρακτήρων στη μουσική και όχι τα δικά μου», τόνισε ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός.

«Είναι μια ταινία που δεν είναι μόνο διασκεδαστική η παρακολούθησή της αλλά φέρνει ένα πολύ όμορφο συναίσθημα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα τη λατρέψει και η μουσική που δημιουργήσαμε πραγματικά να τους συνδέσει και να τους μεταφέρει βαθύτερα στον κόσμο του "10 Lives"», τόνισε.

