Dominic West: Το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι επηρέασε την ερμηνεία του στο «The Crown»

Ο Ντόμινικ Γουέστ είπε ότι η ανάγνωση των απομνημονευμάτων του Δούκα του Σάσσεξ, «Spare», επηρέασε τον τρόπο που απεικόνισε τον νυν βασιλιά Κάρολο Γ' σε μια βασική σκηνή της σειράς «The Crown».

Ο Άγγλος ηθοποιός εντάχθηκε στο καστ της επιτυχημένης δραματικής σειράς του Netflix για τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου στην πέμπτη σεζόν, υποδυόμενος τον Κάρολο σε ηλικία 40 ετών. Επαναλαμβάνει τον ρόλο στην τρέχουσα και τελευταία σεζόν της σειράς, η οποία εισέρχεται σε μια νέα δεκαετία.

Το τέταρτο επεισόδιο του πρώτου μέρους της έκτης σεζόν – που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο – πραγματεύεται τις συνέπειες του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι το 1997. Στις πρώτες σκηνές του επεισοδίου, ο Κάρολος που ενσαρκώνει ο Ντόμινικ Γουέστ φαίνεται να ξυπνά τους δύο γιους του, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι για να ανακοινώσει την τραγική είδηση.

Αναφερόμενος στα γυρίσματα της συγκεκριμένης σκηνής, ο ηθοποιός είπε στο Variety ότι η ανάγνωση του βιβλίου του Χάρι «επηρέασε ελαφρώς τον τρόπο ερμηνείας σε αυτή τη βασική σκηνή».

Dominic West Bought Prince Harry's Memoir Immediately and It Changed His 'The Crown' Season 6 Performance https://t.co/2rGXrwFVxR — Variety (@Variety) December 14, 2023

Στα απομνημονεύματά του ο Χάρι, περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του. Έγραψε ότι ο Κάρολος ακούμπησε με το ένα χέρι το γόνατό του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι «θα είναι εντάξει». Ο πρίγκιπας Χάρι εξήγησε ότι η κίνηση «ήταν μεγάλη για εκείνον».

Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμη ότι διαβάζει όλα τα δημοσιογραφικά άρθρα για τον Κάρολο Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου από τότε που πήρε τον ρόλο.

Ο τρόπος με τον οποίο ο δημιουργός του «The Crown» Πίτερ Μόργκαν παρουσιάζει τον Κάρολο στην πέμπτη σεζόν διαφέρει από τον τρόπο που τον προβάλλει στην έκτη σεζόν, είπε ο Γουέστ.

«Είχαμε μερικές συζητήσεις, ιδιαίτερα για τον Κάρολο ως πατέρα και πόσο ζεστός ή δεμένος ήταν με τους γιους του», πρόσθεσε. «Νόμιζα ότι ήταν μια πιο ειλικρινής απεικόνισή του. Ο Πίτερ τον είδε πολύ πιο απομακρυσμένο από τους γιους του» σημείωσε.

«Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με κάποια που τον είχε δει με τους γιους του. Είπε: "Αυτό που είδα ήταν μια εγγύτητα". Και μετά, φυσικά, βγαίνει το βιβλίο του Χάρι και δεν ξέραμε τι να σκεφτούμε!» εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

