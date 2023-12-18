Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πωλείται η έπαυλη των Paul Newman και Joanne Woodward – Δείτε φωτογραφίες

Η λευκή διώροφη κατοικία, σε στυλ Colonial Revival, χτίστηκε αρχικά το 1937 και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια

Η έπαυλη

To σπίτι, στο οποίο έζησε το λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ, Πολ Νιούμαν και Τζοάν Γούντγουορντ, στις αρχές της δεκαετίας του '60 βγαίνει στην αγορά έναντι 7,99 εκατ. δολαρίων, όπως αναφέρει το «The Hollywood Reporter».

Η έπαυλη

Μάλιστα, λίγα χρόνια μετά τον γάμο τους το 1958, φωτογραφήθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού τους από την εφημερίδα «New York Daily News».

Η έπαυλη

Το κτήμα, το οποίο βρίσκεται στο καταπράσινο λόφο του Μπέβερλι Χιλς, κοντά στο Mulholland Drive αγόρασε την άνοιξη του 2021 έναντι $7,35 εκατ., η κόρη του Αμερικανού συγγραφέα Μάικλ Κράιτον, Τέιλορ Αν. 

Η έπαυλη

Η λευκή διώροφη κατοικία σε στυλ Colonial Revival χτίστηκε αρχικά το 1937 και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια.

Η έπαυλη

Εντυπωσιάζει η εσωτερική διακόσμηση με το λευκό χρώμα να κυριαρχεί και το μοντέρνο στυλ να χαρίζει απλότητα και μια μοναδική ζεστασιά στους χώρους οι οποίοι περιβάλλονται από μεγάλα παράθυρα.

Η έπαυλη

Πίσω από το σπίτι, ξεχωρίζει το ξύλινο αίθριο με το πέτρινο τζάκι για χαλάρωση και μπάρμπεκιου. Επίσης στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν πολλά δέντρα και μονοπάτια για πεζοπορία, πισίνα με σπα, γκαράζ καθώς και ένα γήπεδο μπότσε.

Η έπαυλη

Η έπαυλη

Η έπαυλη

Η έπαυλη

Η έπαυλη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: έπαυλη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark