To σπίτι, στο οποίο έζησε το λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ, Πολ Νιούμαν και Τζοάν Γούντγουορντ, στις αρχές της δεκαετίας του '60 βγαίνει στην αγορά έναντι 7,99 εκατ. δολαρίων, όπως αναφέρει το «The Hollywood Reporter».

Μάλιστα, λίγα χρόνια μετά τον γάμο τους το 1958, φωτογραφήθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού τους από την εφημερίδα «New York Daily News».

Το κτήμα, το οποίο βρίσκεται στο καταπράσινο λόφο του Μπέβερλι Χιλς, κοντά στο Mulholland Drive αγόρασε την άνοιξη του 2021 έναντι $7,35 εκατ., η κόρη του Αμερικανού συγγραφέα Μάικλ Κράιτον, Τέιλορ Αν.

Η λευκή διώροφη κατοικία σε στυλ Colonial Revival χτίστηκε αρχικά το 1937 και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια.

Εντυπωσιάζει η εσωτερική διακόσμηση με το λευκό χρώμα να κυριαρχεί και το μοντέρνο στυλ να χαρίζει απλότητα και μια μοναδική ζεστασιά στους χώρους οι οποίοι περιβάλλονται από μεγάλα παράθυρα.

Πίσω από το σπίτι, ξεχωρίζει το ξύλινο αίθριο με το πέτρινο τζάκι για χαλάρωση και μπάρμπεκιου. Επίσης στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν πολλά δέντρα και μονοπάτια για πεζοπορία, πισίνα με σπα, γκαράζ καθώς και ένα γήπεδο μπότσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.