My Style Rocks: Οικοδέσποινες σε χριστουγεννιάτικο δείπνο - Δείτε το trailer

Οι γιορτινές μέρες προσφέρονται για δείπνο με φίλους! Πώς θα ντυθούν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks για να υποδεχτούν τους καλεσμένους τους σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι; Ποιους πρόκειται να καλωσορίσουν στο σπίτι τους;

Δείτε το trailer:

Όταν η Ελεάνα κάνει την είσοδό της με μία σπιτική τυρόπιτα στο χέρι κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο κέρασμα! Η Κατερίνα Καραβάτου, ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή, δίνουν συγχαρητήρια για τη μαγειρική, θα είναι αντίστοιχα καλή η βαθμολογία και για το styling;

Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που τα outfit της Μορτασίας αφήνουν πίσω… σημάδια;

Τα κεράσματα στο πλατό του My Style Rocks δε σταματούν! Καρυδόπιτα και cakes με φρούτα του δάσους παρελαύνουν μαζί με τα κορίτσια και δημιουργούν μια… λαχταριστή πασαρέλα!

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.