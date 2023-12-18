Λογαριασμός
My Style Rocks: Οικοδέσποινες σε χριστουγεννιάτικο δείπνο - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 14.50 στον ΣΚΑΪ

mystyle

Οι γιορτινές μέρες προσφέρονται για δείπνο με φίλους! Πώς θα ντυθούν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks για να υποδεχτούν τους καλεσμένους τους σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι; Ποιους πρόκειται να καλωσορίσουν στο σπίτι τους;

Δείτε το trailer:

Όταν η Ελεάνα κάνει την είσοδό της με μία σπιτική τυρόπιτα στο χέρι κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο κέρασμα! Η Κατερίνα Καραβάτου, ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή, δίνουν συγχαρητήρια για τη μαγειρική, θα είναι αντίστοιχα καλή η βαθμολογία και για το styling;

mystyle

Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που τα outfit της Μορτασίας αφήνουν πίσω… σημάδια;

mystyle

Τα κεράσματα στο πλατό του My Style Rocks δε σταματούν! Καρυδόπιτα και cakes με φρούτα του δάσους παρελαύνουν μαζί με τα κορίτσια και δημιουργούν μια… λαχταριστή πασαρέλα! 

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
