Survivor 2024: Σταμάτησε το Μπλε σερί - Η τετράδα των υποψηφίων

Άλλη μια μεγάλη μάχη μάς χάρισαν οι δύο ομάδες στον αγώνα για την τέταρτη ασυλία της εβδομάδας. Αυτή τη φορά όμως νικητές ήταν οι Κόκκινοι.

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, και η ομάδα της Κατερίνας Δαλάκα είδε από νωρίς τον υποψήφιο Χριστόφορο να φέρνει πόντο απέναντι στον καλύτερο παίκτη των Μπλε, τον Φάνη.

Οι Μπλε είχαν τις δικές τους καλές στιγμές, όμως το παιχνίδι δεν ήταν ποτέ στον έλεγχό τους. Σε μία από αυτές τις καλές στιγμές, ο Σταμάτης πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο και ο Γιάννης Περπατάρης... δυσανασχέτισε, χαρακτηρίζοντάς τον βλάκα.

Τον 12 πόντο και την τελική νίκη έφερε ο Γιώργος Γκιουλέκας απέναντι στον Θοδωρή Τουρκογιώργο.

Με τη νίκη αυτή οι Κόκκινοι έστειλαν τους Μπλε στο Συμβούλιο να ψηφιστούν για πρώτη φορά. Οι Μπλε όπως και σε όλες τις τελευταίες ψηφοφορίες υπέδειξαν τον Θοδωρή.

Ο παίκτης των Μπλε έκλεισε την τετράδα των υποψηφίων και στην επόμενη μονομαχία θα παίξει απέναντι σε Περπατάρη, Δώρα και Χριστόφορο.

Πηγή: skai.gr

