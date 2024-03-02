Λογαριασμός
Το superyacht των ονείρων μας: Αξίζει 60 εκατ. δολάρια και έχει τα πάντα – Μέχρι και ελληνικά αγάλματα (video- φωτό)

Ο σχεδιασμός έγινε εξ ολοκλήρου από τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του γιοτ, χωρίς να αναφέρεται ποιος είναι ο μυστηριώδης αγοραστής

Για τους βαθύπλουτους ιστιοπλόους που δεν αρκούνται στο να έχουν μόνο τον ωκεανό για να κολυμπήσουν, ένα superyacht αξίας 60 εκατ.  δολαρίων έρχεται με τη δική του εσωτερική πισίνα, η οποία είναι διακοσμημένη με ελληνικά αγάλματα! 

Η «Leona», η οποία κατασκευάστηκε από τον Τούρκο κατασκευαστή πολυτελών σκαφών Bilgin, διαθέτει ένα μοναδικό beach club που μοιάζει με κάτι από σπα ή ξενοδοχείο πέντε αστέρων, με την πισίνα με πλακάκια να περιβάλλεται από μαρμάρινο δάπεδο και μαρμάρινα σκαλιστά πάνελ στους τοίχους, γράφει η «Daily Mail». 

Ένα βίντεο στο TikTok, που «ανέβασε» ο ειδικός σε πολυτελή ακίνητα Enes Yilmazer, μεταφέρει τους θεατές στο εσωτερικό του κομψού χώρου της πισίνας και αποκαλύπτει ότι ο σχεδιασμός έγινε εξ ολοκλήρου από τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του γιοτ, χωρίς να αναφέρεται ποιος είναι ο μυστηριώδης αγοραστής.

Εκτός από την εντυπωσιακή πισίνα, ο ιδιοκτήτης προχώρησε στην εγκατάσταση διαφόρων άλλων πολυτελών χαρακτηριστικών όπως στην τοποθέτηση ενός ενυδρείου, μιας αίθουσας ναργιλέ, ενός μπαρ με πιάνο και μιας βελούδινης αίθουσας κινηματογράφου. 

@enesyilmazerla If this was your yacht, would you rather swim in the ocean or enjoy the views from pool 🤔🛥️ || #superyachts #yachts #yachtlife #luxurylife #luxurylifestyle #yachting #billionaire ♬ Dream - Alex Lustig

Πηγή: skai.gr

