Για τους βαθύπλουτους ιστιοπλόους που δεν αρκούνται στο να έχουν μόνο τον ωκεανό για να κολυμπήσουν, ένα superyacht αξίας 60 εκατ. δολαρίων έρχεται με τη δική του εσωτερική πισίνα, η οποία είναι διακοσμημένη με ελληνικά αγάλματα!

Η «Leona», η οποία κατασκευάστηκε από τον Τούρκο κατασκευαστή πολυτελών σκαφών Bilgin, διαθέτει ένα μοναδικό beach club που μοιάζει με κάτι από σπα ή ξενοδοχείο πέντε αστέρων, με την πισίνα με πλακάκια να περιβάλλεται από μαρμάρινο δάπεδο και μαρμάρινα σκαλιστά πάνελ στους τοίχους, γράφει η «Daily Mail».

Ένα βίντεο στο TikTok, που «ανέβασε» ο ειδικός σε πολυτελή ακίνητα Enes Yilmazer, μεταφέρει τους θεατές στο εσωτερικό του κομψού χώρου της πισίνας και αποκαλύπτει ότι ο σχεδιασμός έγινε εξ ολοκλήρου από τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του γιοτ, χωρίς να αναφέρεται ποιος είναι ο μυστηριώδης αγοραστής.

Εκτός από την εντυπωσιακή πισίνα, ο ιδιοκτήτης προχώρησε στην εγκατάσταση διαφόρων άλλων πολυτελών χαρακτηριστικών όπως στην τοποθέτηση ενός ενυδρείου, μιας αίθουσας ναργιλέ, ενός μπαρ με πιάνο και μιας βελούδινης αίθουσας κινηματογράφου.

