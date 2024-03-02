Η Paramount+ παρήγγειλε μια spin-off σειρά βασισμένη στο «Ray Donovan» που ακυρώθηκε από το Showtime μετά από επτά σεζόν.

Με τίτλο «The Donovans», η σειρά θα είναι πλήρως γραμμένη από τον Ronan Bennett, ενώ ο Guy Ritchie θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Paramount+ Greenlights New Series Loosely Based on 'Ray Donovan' With Guy Ritchie, 'Top Boy' Creator Ronan Bennett Attached https://t.co/fDcV4DKZmt — Variety (@Variety) February 28, 2024

Η επίσημη σύνοψη της σειράς αναφέρει: «Με τους πιο ισχυρούς πελάτες στην Ευρώπη, το "The Donovans" θα δει οικογενειακές περιουσίες και φήμες να κινδυνεύουν, περίεργες συμμαχίες να ξεδιπλώνονται και προδοσίες σε κάθε γωνία- και ενώ η οικογένεια μπορεί να είναι οι πιο εκλεκτοί "fixers" του Λονδίνου σήμερα, η φύση της δουλειάς τους σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το τι θα συμβεί αύριο».

Παραγωγοί της σειράς είναι οι Richie, Bennett, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin και Ivan Atkinson.

«Ο Guy Richie και ο Ronan Bennett είναι η ιδανική dream-team για να δημιουργήσουν ένα νέο franchise παγκόσμιας επιτυχίας με το 'The Donovans'», δήλωσε ο Chris McCarthy, πρόεδρος του Showtime/MTV Entertainment Studios. «Η καθηλωτική και κομψή σκηνοθετική προσέγγιση του Guy, σε συνδυασμό με το συναρπαστικό και βάναυσα αυθεντικό σενάριο του Ronan, θα καθηλώσουν το κοινό σε έναν άγριο και διεστραμμένο κόσμο γεμάτο νέες περιπέτειες».

Πηγή: skai.gr

