Bradley Cooper: Θα πρωταγωνιστούσε στο «Hangover 4» χωρίς δεύτερη σκέψη

Ο διάσημος ηθοποιός Μπράντλεϊ Κούπερ είναι ανοιχτός στο να επαναλάβει τον ρόλο του ως Φιλ σε ένα ακόμη «Hangover». Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast «The New Yorker Radio Hour», ο Κούπερ μίλησε στον παρουσιαστή Ντέιβιντ Ρέμνικ για τις σκηνοθετικές του προσπάθειες στις ταινίες «A Star Is Born» και «Maestro» και για την στροφή του σε πιο δραματικούς ρόλους.

«Τελείωσες με τη διασκέδαση;», τον ρώτησε ο παρουσιαστής. «Με άλλα λόγια, αν σου γινόταν πρόταση για έναν άλλο κάπως διασκεδαστικό, κωμικό ρόλο και ήταν τρεις μήνες από τη ζωή σου, δεν ήταν το "Hangover 5" αλλά κάτι παρόμοιο;».

Bradley Cooper says he would do ‘THE HANGOVER 4’ “in an instant.”



(Source: https://t.co/ihtJyVgT03) pic.twitter.com/eaB1MuS5oi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 25, 2023

«Λοιπόν θα έκανα το "Hangover 5". Θα ήταν το "Hangover 4" πρώτα, αλλά ναι», απάντησε ο ηθοποιός γελώντας.

Σημειώνεται ότι το «The Hangover» γυρίστηκε σε 15 ημέρες στο Λας Βέγκας με μόλις 35 εκατ. δολάρια προϋπολογισμό και έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του 2009. Το καστ συμπλήρωναν οι Εντ Χελμς, Ζακ Γαλιφιανάκης, Χέδερ Γκράχαμ, Τζάστιν Μπάρθα, Κεν Τζέονγκ και Τζέφρι Τάμπορ.

«Θα το έκανες αυτό στο λεπτό; Όχι μόνο για να πληρώσεις τους λογαριασμούς;», τον ρώτησε ο παρουσιαστής.

«Πιθανότατα θα έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη το "Hangover 4". Επειδή αγαπώ τον Τοντ [Φίλιπς], αγαπώ τον Ζακ [Γαλιφιανάκης] και τον Εντ [Χελμς] τόσο πολύ, μάλλον θα το έκανα», πρόσθεσε ο Κούπερ.

Ωστόσο, όπως εξήγησε στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης, Τοντ Φίλιπς, «μάλλον δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ».

Η διάσημη ταινία έφερε στα ταμεία πάνω από 469 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Ακολούθησε η δεύτερη το 2011 και δύο χρόνια μετά η τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.