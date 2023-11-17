Λογαριασμός
Bradley Cooper: Για έξι χρόνια μάθαινε πώς να διευθύνει ορχήστρα για μουσική διάρκειας έξι λεπτών!

Ο διευθυντής της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης βοήθησε τον ηθοποιό να μάθει τις ιδιαιτερότητες του να διευθύνει ορχήστρα, για να τελειοποιήσει την απόδοσή του

Bradley Cooper

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποκάλυψε ότι έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια στη νέα του ταινία «Maestro», τονίζοντας ότι πέρασε έξι χρόνια μαθαίνοντας να διευθύνει ορχήστρα για μουσική διάρκειας έξι λεπτών.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υποδύεται τον Αμερικανό συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας, Λέοναρντ Μπερνστάιν, στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Maestro».

Η ταινία που χαρακτηρίζεται ως «ένα ερωτικό γράμμα στη ζωή και την τέχνη» απεικονίζει τη σχέση δεκαετιών μεταξύ του Μπερνστάιν και της συζύγου του, Φελίσια Μοντεαλέγκρε, την οποία υποδύεται η Κάρεϊ Μάλιγκαν.

Κατά τη διάρκεια Q&A μετά την προβολή του «Maestro» στη Νέα Υόρκη, ο Μπράντλεϊ Κούπερ μίλησε στο κοινό για τη διαδικασία αναπαράστασης σκηνής, κατά την οποία ο Λέοναρντ Μπερνστάιν διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, το 1976, στον Καθεδρικό Ναό του Ίλι – μια στιγμή ορόσημο της καριέρας του κορυφαίου μουσικού, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

«Ανησυχούσα τόσο πολύ για αυτή τη σκηνή, επειδή τη γυρίσαμε ζωντανά» εξήγησε ο Μπράντλεϊ Κούπερ στον συντονιστή του πάνελ, τον δημιουργό του μιούζικαλ «Hamilton», Λιν – Μάνουελ Μιράντα.

«Ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Ηχογραφήθηκε ζωντανά, έπρεπε να διευθύνω. Και πέρασα έξι χρόνια μαθαίνοντας πώς να διευθύνω έξι λεπτά και 21 δευτερόλεπτα μουσικής» αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με το IndieWire, ο Μπράντλεϊ Κούπερ εξήγησε στη συνέχεια πώς οι «υπέροχοι δάσκαλοί» του, όπως ο διευθυντής της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, Γιανίκ Νεζέτ-Σεγκιάν, μπόρεσαν να τον βοηθήσουν να μάθει τις ιδιαιτερότητες του να διευθύνει ορχήστρα για να τελειοποιήσει την απόδοσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

