Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποκάλυψε ότι έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια στη νέα του ταινία «Maestro», τονίζοντας ότι πέρασε έξι χρόνια μαθαίνοντας να διευθύνει ορχήστρα για μουσική διάρκειας έξι λεπτών.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υποδύεται τον Αμερικανό συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας, Λέοναρντ Μπερνστάιν, στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Maestro».

Η ταινία που χαρακτηρίζεται ως «ένα ερωτικό γράμμα στη ζωή και την τέχνη» απεικονίζει τη σχέση δεκαετιών μεταξύ του Μπερνστάιν και της συζύγου του, Φελίσια Μοντεαλέγκρε, την οποία υποδύεται η Κάρεϊ Μάλιγκαν.

Κατά τη διάρκεια Q&A μετά την προβολή του «Maestro» στη Νέα Υόρκη, ο Μπράντλεϊ Κούπερ μίλησε στο κοινό για τη διαδικασία αναπαράστασης σκηνής, κατά την οποία ο Λέοναρντ Μπερνστάιν διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, το 1976, στον Καθεδρικό Ναό του Ίλι – μια στιγμή ορόσημο της καριέρας του κορυφαίου μουσικού, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Bradley Cooper is Leonard Bernstein. Maestro is in select theaters November 22 and on Netflix December 20. pic.twitter.com/HTgTVB0Rkg — Netflix (@netflix) October 2, 2023

«Ανησυχούσα τόσο πολύ για αυτή τη σκηνή, επειδή τη γυρίσαμε ζωντανά» εξήγησε ο Μπράντλεϊ Κούπερ στον συντονιστή του πάνελ, τον δημιουργό του μιούζικαλ «Hamilton», Λιν – Μάνουελ Μιράντα.

«Ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Ηχογραφήθηκε ζωντανά, έπρεπε να διευθύνω. Και πέρασα έξι χρόνια μαθαίνοντας πώς να διευθύνω έξι λεπτά και 21 δευτερόλεπτα μουσικής» αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με το IndieWire, ο Μπράντλεϊ Κούπερ εξήγησε στη συνέχεια πώς οι «υπέροχοι δάσκαλοί» του, όπως ο διευθυντής της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, Γιανίκ Νεζέτ-Σεγκιάν, μπόρεσαν να τον βοηθήσουν να μάθει τις ιδιαιτερότητες του να διευθύνει ορχήστρα για να τελειοποιήσει την απόδοσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

