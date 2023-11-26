Jenna Ortega: Αποχώρησε από το καστ της ταινίας Scream

Οι fans των ταινιών «Scream» βιώνουν μία σειρά από απογοητεύσεις, καθώς μετά την απόλυση της Melissa Barrera, έρχεται και η είδηση ότι η Jenna Ortega δεν θα επιστρέψει στο επερχόμενο «Scream VII».

Η απώλεια αυτών των δύο κυρίων πρωταγωνιστριών θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον της σειράς τρόμου.

Παρά τη συχνή σύγχυση, φαίνεται ότι η αποχώρηση της Jenna Ortega δεν συνδέεται με την απόλυση της Melissa Barrera. Οι πηγές αναφέρουν ότι η απόφαση της Ortega προηγήθηκε των αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Οι εκπρόσωποί της ενημέρωσαν την εταιρεία παραγωγής για την απόφασή της πριν από τη μεγάλη απεργία των ηθοποιών του Hollywood.

Η ίδια, σε δήλωση της στο Twitter ανέφερε πως, «Είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να παίξω την Tara στο “Scream”. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία και θα τη θυμάμαι για πάντα. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στο «Scream 7» λόγω σύγκρουσης χρονοδιαγραμμάτων με το «Wednesday».

Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεχίσω να εργάζομαι με την ομάδα της Paramount και της Spyglass στο μέλλον».

Οι Melissa Barrera και Jenna Ortega ενσάρκωναν τις αδελφές στο franchise του «Scream» του 2022.

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας, οι καριέρες τους άλλαξαν ραγδαία.

Ιδιαίτερα, η Jenna Ortega βίωσε μια εκτόξευση στην καριέρα της με την επιτυχία της σειράς «Wednesday».

Σημειώνεται πως το «Scream» του 2022 σημείωσε εισπράξεις 137,7 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

