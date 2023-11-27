Πέντε νέες σειρές του Disney+ για το απόλυτο… binge-watching marathon

Για όσους λατρεύουν το binge-watching σειρών αλλά και για εκείνους που μπορούν -ή και θέλουν- να περιμένουν κάθε εβδομάδα για το νέο επεισόδιο της αγαπημένης τους σειράς, η πλατφόρμα του Disney+ μπορεί να καλύψει κάθε γούστο και είδος. Εμείς σας προτείνουμε πέντε σειρές, πρόσφατες προσθήκες στη νέα αγαπημένη πλατφόρμα για να τις εξερευνήσετε.

Φόνος στην Άκρη του Κόσμου των Brit Marling & Zal Batmanglij

Πλοκή: Η Darby Hart, μια νέα ερασιτέχνης ντετέκτιβ και επιδέξια χάκερ, αποδέχεται μια πρόσκληση να παρευρεθεί σε ένα απομονωμένο θέρετρο. Όταν ένας από τους καλεσμένους θα βρεθεί νεκρός, εκείνη θα αναλάβει δράση προκειμένου να αποδείξει ότι πρόκειται περί φόνου, προτού δολοφονηθούν κι άλλοι…

Στην πλατφόρμα του Disney+ σας περιμένουν ήδη τα 3 πρώτα επεισόδια -περίπου μια ώρα έκαστο- ενώ τα υπόλοιπα 4 θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα έως την ολοκλήρωση της σεζόν στις 19 Δεκεμβρίου. Ανήκει στο είδος του ψυχολογικού θρίλερ και πρωταγωνιστεί η Emma Corrin και σε συμπρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε, επίσης, τους Brit Marling, Clive Owen και Harris Dickinson. Το δίδυμο των δημιουργών είχε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν για τη σειρά «The OA».

Brawn: Μια Απίθανη Ιστορία της Formula 1©

Πλοκή: Πώς κατόρθωσε η υποστελεχωμένη, υποχρηματοδοτούμενη και ανεξάρτητη ομάδα του Ross Brawn να κερδίσει το 2009 το Παγκόσμιο Κύπελο στο πιο ακριβό και τεχνολογικά προηγμένο πρωτάθλημα αγώνων αυτοκινήτου του πλανήτη;

Παρακολουθούμε μέσα σε τέσσερα επεισόδια αυτής της σειράς-ντοκιμαντέρ όλο το παρασκήνιο, από την ίδρυση της ομάδας του Ross Brawn, μέχρι τις πολλές δυσκολίες και τελικά τη νίκη. Παρουσιαστής είναι ο Keanu Reeves, λάτρης της Formula 1©! Θα δείτε αρχειακό υλικό της F1, που δεν έχει προβληθεί ξανά στο παρελθόν και θα ανακαλύψετε την ιστορία μέσα από τις αφηγήσεις όσων βρίσκονταν εκεί, από την πίστα και το γκαράζ, μέχρι τον χώρο συνεδριάσεων. Εμφανίζονται οι θρύλοι της Formula 1© Jenson Button, Nick Fry, Rubens Barrichello και Christian Horner.

Culprits του J Blakeson

Πλοκή: Ο Joe Petrus είναι ένας οικογενειάρχης με εγκληματικό παρελθόν. Ως μέρος συμμορίας που διοργάνωνε επικίνδυνες ληστείες, θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του όταν ένας δολοφόνος βάζει στο στόχαστρο ένα-ένα τα μέλη της.

Η ιδανική σειρά για binge-watching, θα έλεγε κανείς. Ολόκληρη η πρώτη σεζόν με μόλις 8 επεισόδια της μιας ώρας περίπου, βρίσκεται ήδη στο Disney+. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Nathan Stewart-Jarrett, Gemma Arterton, Kirby Howell-Baptiste, Niamh Algar και Kamel El Basha.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.