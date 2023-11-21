«Blue Bloods»: H διάσημη αστυνομική σειρά με τον Τομ Σέλεκ ολοκληρώνεται με τον 14ο κύκλο

Η επερχόμενη 14η σεζόν θα είναι η τελευταία για τη δημοφιλή αστυνομική σειρά του CBS «Blue Bloods».

Η σειρά που έκανε το ντεμπούτο της τον Σεπτέμβριο του 2010 επικεντρώνεται στην ιρλανδικής καταγωγής οικογένεια Ρήγκαν που υπηρετεί σε διάφορες θέσεις επιβολής του νόμου στην Νέα Υόρκη.

Πρωταγωνιστούν οι Τομ Σέλεκ (Tom Selleck), Ντόνι Γουόλμπεργκ (Donnie Wahlberg), Γουίλ Εστές (Will Estes), Μπρίτζετ Μοϊνάχαν (Bridget Moynahan) και Βανέσα Ρέι (Vanessa Ray).

«Τα τελευταία 13 χρόνια ήταν τιμή για εμένα να εργάζομαι σε μια σειρά που όχι μόνο τιμά τους άνδρες και τις γυναίκες που προστατεύουν και υπηρετούν στη Νέα Υόρκη, αλλά και γιατί προβάλει τη σημασία της οικογένειας», ανέφερε ο Τομ Σέλεκ σε δήλωσή του.

«Το να δουλεύω δίπλα σε αυτούς τους απίστευτους ηθοποιούς, σεναριογράφους, παραγωγούς, σκηνοθέτες και συνεργείο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και είμαι ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτής της εξαιρετικής ομάδας για πάνω από 275 επεισόδια».

Ο τελευταίο κύκλος θα αποτελείται από δύο μέρη των 18 επεισοδίων. Τα πρώτα 10 θα ξεκινήσουν στις 16 Φεβρουαρίου από το CBS και το Paramount+ ενώ το φθινόπωρο του 2024 θα κάνει πρεμιέρα το δεύτερο μέρος με τα οκτώ τελευταία επεισόδια.

Σύμφωνα με το Variety το «Blue Bloods» των Ρόμπιν Γκριν (Robin Green) και Μίτσελ Μπέρτζες (Mitchell Burgess) ολοκληρώνεται σε συνολικά 293 επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.