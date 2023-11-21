Τα μυστικά που με τόσο κόπο προσπαθούν να διαφυλάξουν οι ήρωες αποκαλύπτονται, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Αφού γίνεται αυτόπτης μάρτυρας της παράνομης σχέση του Κίτσου και της Μάρμως ο Ισίδωρος αποφασίζει να μην αντιδράσει και κάνει τον ανήξερο μπροστά τους, ακούγοντας τις δικαιολογίες τους. Η Μάρμω όμως, πανικόβλητη μετά από αυτό, διώχνει ξανά τον Κίτσο και παρά τις αντιρρήσεις της Σεβαστής, αποφασίζει να αποκαλύψει στον Ανδρέα όλη την αλήθεια.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Ενώ ο Ανδρέας προσπαθεί να διασώσει τη θεία Καλή μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, η παρουσία των αδελφών του στην κλινική δυσχεραίνει την έκρυθμη ψυχολογική του κατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μία ακόμη αντιπαράθεση με τη Χρυσοστόμη, με τον Ανδρέα να την κατηγορεί ότι δεν σέβεται τις επιλογές του…

Ο Ισίδωρος είναι αντιμέτωπος με ακόμη ένα οικογενειακό μυστικό. Το ημερολόγιο του πατέρα του αποκαλύπτει ξεκάθαρα ποιο από τα αδέρφια είναι το νόθο παιδί. Η Χρυσοστόμη τρέχει μήπως και τον προλάβει, όμως πλέον είναι αργά. Αυτό που τόσα χρόνια προσπαθούσε να διαφυλάξει με όλες τις δυνάμεις της βγαίνει σιγά σιγά στο φως και απειλεί τις ισορροπίες στην οικογένεια…

Η Βέτα, την ίδια στιγμή, προσπαθεί να πείσει τον Θωμά να απομακρυνθεί από τη Λιάνα ενόψει του γάμου της. Κι ενώ ο Μαρμάρης ενημερώνει την Πέλλα για τη σύλληψη της Ματούλας και τη διαβεβαιώνει πως, δήθεν, θα κάνει τα πάντα για να τη βγάλει από τη φυλακή, ο Στάθης, εμβρόντητος από την ξαφνική εξαφάνιση της αγαπημένης του, καταλήγει σε βιαστικά συμπεράσματα για τις προθέσεις της απέναντί του.

Ποια είναι η ταυτότητα του νόθου παιδιού που με τόσο κόπο έκρυβε η Χρυσοστόμη; Τι θα κάνει από εδώ και στο εξής ο Ισίδωρος, τώρα που έμαθε την αλήθεια;

Γιατί η ψυχολογία του Ανδρέα είναι τόσο εύθραυστη; Οι υποψίες του για την παράνομη σχέση Μάρμως – Κίτσου επιβεβαιώθηκαν ή έχει ακόμη τις αμφιβολίες του;

Γιατί η Μάρμω αποφασίζει να πει στον Ανδρέα όλη την αλήθεια; Από σεβασμό και τιμιότητα ή έχει κάτι άλλο στο μυαλό της;

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ», Δευτέρα με Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Δασκάλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία)

