Ο Μοναμάχος: Γνώσεις και ένστικτο χρειάζονται για να κατακτήσεις την αρένα

Ο Στράτος Βακαλέλης, απάντησε σε 11 ερωτήσεις στο προηγούμενο παιχνίδι, συγκεντρώνοντας 1.197 ευρώ ενώ απομένουν 14 ενεργοί αντίπαλοι απέναντί του!

Σήμερα, ο σύμβουλος επενδύσεων ξεκινά χωρίς βοήθειες, και καλείται να εμπιστευτεί τις γνώσεις και το ένστικτό του και να φτάσει στη μεγάλη νίκη. Θα τα καταφέρει;



Επόμενος Μονομάχος αναδεικνύεται ο Θοδωρής Μιχαήλ από τη θέση 77. Είναι απόστρατος πολεμικού ναυτικού, παντρεμένος με δύο κόρες και έχει καταγωγή από την Κέρκυρα. Του αρέσει η ποδηλασία, το ψάρεμα και το διάβασμα ενώ έχει έρθει στον «Μονομάχο» για να εξασφαλίσει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί για τις σπουδές των παιδιών του...

