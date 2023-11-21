Λογαριασμός
Ο Μοναμάχος: Γνώσεις και ένστικτο χρειάζονται για να κατακτήσεις την αρένα

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερνεντίνο

Μονομάχος

Ο Στράτος Βακαλέλης, απάντησε σε 11 ερωτήσεις στο προηγούμενο παιχνίδι, συγκεντρώνοντας 1.197 ευρώ ενώ απομένουν 14 ενεργοί αντίπαλοι απέναντί του!

Δείτε το τρέιλερ

Σήμερα, ο σύμβουλος επενδύσεων ξεκινά χωρίς βοήθειες, και καλείται να εμπιστευτεί τις γνώσεις και το ένστικτό του και να φτάσει στη μεγάλη νίκη. Θα τα καταφέρει;

Μονομαχος

 
Επόμενος Μονομάχος αναδεικνύεται ο Θοδωρής Μιχαήλ από τη θέση 77. Είναι απόστρατος πολεμικού ναυτικού, παντρεμένος με δύο κόρες και έχει καταγωγή από την Κέρκυρα. Του αρέσει η ποδηλασία, το ψάρεμα και το διάβασμα ενώ έχει έρθει στον «Μονομάχο» για να εξασφαλίσει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί για τις σπουδές των παιδιών του...

Μονομαχος

