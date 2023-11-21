Η Κατερίνα Καραβάτου μας υποδέχεται σε ένα ακόμα επεισόδιο όπου οι fashionistas με εντυπωσιακές εμφανίσεις θέλουν να αποδείξουν ότι κατέχουν το στυλ που θα τις κάνει να ξεχωρίσουν. Ή μήπως όχι;

Αρμόδιοι να δώσουν απαντήσεις είναι οι τρεις κριτές: ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή.

Το διαγωνιστικό μέρος ξεκινά με την Αμάντα που στο τελευταίο task έκανε την... καρδιά της πέτρα και φόρεσε ένα φόρεμα για χάρη των κριτών.

Βέβαια, σήμερα επανέρχεται σε ένα πιο γνώριμο στυλ και παίρνει υψηλή βαθμολογία από τις fashionistas, εκτός από τη Μορτασία. Η τελευταία γίνεται αιτία να πέσει ο μέσος όρος βαθμολογίας της Αμάντας ενώ δέχεται και ένα παράπονο από τη Ντένη.

Η Ντένη εκφράζει το παράπονο της σχετικά με την πορεία της σχέσης τους, θεωρώντας ότι έχουν απομακρυνθεί και αυτό είναι κάτι που τη στενοχωρεί. Η Μορτασία θεωρεί ότι τα υπόλοιπα κορίτσια έχουν επηρεάσει τη σχέση τους και υπόσχεται να το διορθώσει.

Πηγή: skai.gr

