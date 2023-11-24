My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Ντένη είναι η νικήτρια της ημέρας

Η Ντένη αναδείχθηκε νικήτρια του σημερινού επεισοδίου στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό look με το οποίο πήγαινε σε ένα πάρτι της Μαντόνα!



Κατά τη διάρκεια ωστόσο της κριτικής, υπήρξε μια ένταση μεταξύ της παίκτριας και της Γεωργίας, με τη δεύτερη να της λέει πως δεν της ταίριαζε το φόρεμα, γεγονός που έκανε τον Δημήτρη Σκουλό αλλά και τις υπόλοιπες παίκτριες να ξεσπάσουν.



Κατά τη διάρκεια της κριτικής του look της Γεωργίας, η παίκτρια έβαλε τα κλάματα για τα αρνητικά σχόλια που όπως λέει δέχεται στα social media.



Η Χριστιάννα επέλεξε να πάει σε εγκαίνια αλυσίδας κινέζικων εστιατορίων και το look της δεν ενθουσίασε τον Στέλιο Κουδουνάρη.



Οι τρεις ανακοινώσεις της Κατερίνας Καραβάτου και ο λόγος απουσίας της Διονυσίας.



Η πασαρέλα των κοριτσιών



Η πασαρέλα των κριτών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.