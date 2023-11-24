Αλλαγές στα Βρετανικά Μουσικά Βραβεία - Πώς θα γίνουν τα Brit Awards το 2024

Οι διοργανωτές των Βρετανικών Μουσικών Βραβείων BRIT Awards ανακοίνωσαν ότι θα τροποποιήσουν τους κανόνες τους το 2024, μετά από διαμάχη για τη διαφορετικότητα.

Η διάρθρωση της τελετής απονομής βρέθηκε στο στόχαστρο κριτικής στην αρχή της χρονιάς, όταν αποκαλύφθηκε ότι καμία γυναίκα καλλιτέχνης δεν είχε προκριθεί για το βραβείο Καλύτερου Καλλιτέχνη του 2023.

Η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα της συγχώνευσης το 2021 των κατηγοριών Καλύτερος Άνδρας και Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης.

Ο νικητής του βραβείου ήταν το σύμβολο της ποπ Χάρι Στάιλς, ο οποίος επίσης έκανε λόγο για αδικία αναφερόμενος στην απουσία γυναικών υποψήφιων για βραβείο και αφιέρωσε την ομιλία του σε γυναίκες καλλιτέχνες, όπως η Rina Sawayama, η Charli XCX και η Becky Hill, αναγνωρίζοντας ότι είχε προνομιακή μεταχείριση.

Τώρα, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του BBC News, ανακοινώθηκε ότι οι διοργανωτές των BRIT Awards θα αυξήσουν πλέον τον αριθμό των καλλιτεχνών που θα επιλεγούν για το βραβείο Καλύτερου Καλλιτέχνη. To 2024 από πέντε οι υποψήφιοι θα είναι δέκα με την ελπίδα να επιτευχθεί ισορροπία, σύμφωνα με το BBC.

Η διευρυμένη λίστα θα ισχύει και για την κατηγορία Καλύτερου Διεθνούς Καλλιτέχνη από το επόμενο έτος.

Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν επίσης ότι θα εισαχθεί μια νέα κατηγορία βραβείων, αφιερωμένη αποκλειστικά στο είδος R&B. Οι υποψήφιοι καλλιτέχνες της R&B είχαν προηγουμένως ενταχθεί σε ένα ευρύτερο είδος Καλύτερο Pop/R&B που σημαίνει ότι ήταν αντιμέτωποι με τον ανταγωνισμό από μερικούς από τους μεγαλύτερους mainstream αστέρες της ποπ, όπως ο Σαμ Σμιθ και η Dua Lipa.

