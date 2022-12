Οι ταινίες Avatar, Top Gun, Elvis στις 10 κορυφαίες του 2022

To Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις 10 κορυφαίες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές για το 2022 και σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται παραγωγές του NETFLIX και άλλων συνδρομητικών υπηρεσιών streaming

To Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) ανακοίνωσε τις 10 κορυφαίες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές για το 2022 και αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι στις επιλογές ταινιών δεν συμπεριλήφθηκαν παραγωγές συνδρομητικών υπηρεσιών streaming, για πρώτη φορά από τότε που έγιναν βιώσιμο τμήμα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Οι 10 καλύτερες ταινίες σύμφωνα με το AFI είναι :

- Avatar: The Way of Water,

- Elvis,

-Everything Everywhere All At Once,

- The Fabelmans,

- Nope,

- She Said,

- Tár,

- Top Gun: Maverick,

- The Woman King και

- Women Talking.

Με δεδομένο ότι το AFI έχει ιστορικό στη σωστή πρόβλεψη των υποψηφίων για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας στα βραβεία Όσκαρ, η Universal Films αυξάνει τις πιθανότητές της να είναι υποψήφια, καθώς έχει τέσσερις ταινίες στη λίστα.

Πηγή: skai.gr

