Η βιογραφία "Elvis" σάρωσε στα AACTA, τα «Όσκαρ» της Αυστραλίας

Η ταινία «Elvis» κυριάρχησε στην τελετή απονομής των βραβείων της Αυστραλιανής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (AACTA).

Το βιογραφικό φιλμ για τον Έλβις Πρίσλεϊ σε σκηνοθεσία του Μπαζ Λούρμαν απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας και άλλες εννέα διακρίσεις.

Η ταινία διεκδίκησε επίσης (και κέρδισε) το βραβείο Καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Όστιν Μπάτλερ ως Έλβις Πρίσλεϊ και Β' Γυναικείου Ρόλου για την Ολίβια ΝτεΓιονγκ.

