Aretha Franklin: Βρέθηκε νέα διαθήκη της – Όλη η περιουσία της πηγαίνει στους γιους της

Μία χειρόγραφη διαθήκη της Αρίθα Φράνκλιν έδωσε τη δυνατότητα στους γιους της να πάρουν στα χέρια τους την ακίνητη περιουσία της. Η απόφαση ελήφθη καθώς στα χέρια ενός δικαστή έφτασε μία χειρόγραφη διαθήκη του 2014, που βρέθηκε ανάμεσα σε μαξιλάρια του καναπέ.

Η απόφαση ελήφθη τη Δευτέρα τέσσερις μήνες αφότου επιτροπή της περιοχής του Ντιτρόιτ είπε ότι το έγγραφο της διαθήκης ήταν έγκυρο σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μίσιγκαν, παρότι ήταν κακογραμμένη και είχε πολλά δυσανάγνωστα σημεία. Η Φράνκλιν το είχε υπογράψει και έβαλε ένα χαμογελαστό πρόσωπο στο πρώτο γράμμα του ονόματός της.

Η νέα διαθήκη καταργεί μία παλαιότερη που είχε βρεθεί το 2019 και είχε συνταχθεί το 2010. Ο γιος της Κέκαλφ είναι αυτός που κληρονομεί το ακίνητο που βρίσκεται στα προάστια του Ντιτρόιτ, το οποίο εκτιμήθηκε σε 1,1 εκατομμύρια δολάρια το 2018, αλλά τώρα αξίζει περισσότερο.

Στον άλλο της γιος, τον Τεντ του δόθηκε ένα σπίτι στο Ντιτρόιτ, το οποίο πωλήθηκε για 300.000 δολάρια πριν εμφανιστούν οι διαθήκες.

Aretha Franklin's sons are awarded property thanks to a will found in a couch https://t.co/8UaT7kgyQi — BBC News (World) (@BBCWorld) November 29, 2023

«Ο Τέντι ζητά τα χρήματα από την πώληση», δήλωσε, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ο Τσαρλς ΜακΚέλβι, δικηγόρος του Κέκαλφ Φράνκλιν.

Ο τρίτος γιος της Αρίθα, Έντουαντ θα λάβει ένα άλλο σπίτι που είχε στην ιδιοκτησία της η τραγουδίστρια. Συνολικά η Αρίθα διέθετε τέσσερα σπίτια όταν πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας το 2018. Η ανακάλυψη των δύο χειρόγραφων διαθηκών μήνες μετά τον θάνατό της οδήγησε σε διαμάχη μεταξύ των γιων για το τι ήθελε να κάνει η μητέρα τους με την ακίνητη περιουσία της και άλλα περιουσιακά της στοιχεία.

Ένα από τα ακίνητα, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, πιθανότατα θα πωληθεί και τα έσοδα θα μοιραστούν σε τέσσερις γιοι της, καθώς στη διαθήκη του 2014 δεν είχε οριστεί κληρονόμος γι' αυτό.

«Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Περιορίσαμε τα υπόλοιπα ζητήματα», είπε ο ΜακΚέλβι.

Υπάρχει ακόμα μια διαφορά που αφορά το πώς θα μοιραστούν τα μουσικά περιουσιακά στοιχεία της Αρίθα, αν και η διαθήκη φαίνεται να ορίζει ότι οι γιοι της θα μοιράζονταν τα έσοδα που προκύπτουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

