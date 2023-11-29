My Style Rocks: Νικήτρια η Γεωργία - Αναστατώσεις, απογοητεύσεις και απορίες στο σημερινό επεισόδιο

Τις εντυπώσεις έκλεψε για ακόμη μια ημέρα η Γεωργία, η οποία επέλεξε να πάει για καφέ στο Κολωνάκι μόνη της. Το concept επικρότησε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Με βαθμολογία 14 κέρδισε την πρώτη θέση.

Ο Δημήτρης Σκουλός είπε στη Μορτασία πως η συμπεριφορά της μοιάζει σαν να μην θέλει να βρίσκεται στο My Style Rocks.

Με την ίδια να απαντά πως νιώθει ότι ό,τι και να φέρει είναι λάθος, όση προσπάθεια και αν έχει κάνει.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης επέπληξε τη Χριστιάννα, η οποία δεν γνώριζε ακριβώς πού πηγαίνει. «Είναι η τελευταία φορά που ακούω παίκτρια που δεν ξέρει πού πάει. Αυτό τελειώνει εδώ».

«Αναστατώθηκε» η Κατερίνα Καραβάτου με την κριτική της Δώρας στην Ελεάνα και είπε πως έγινε ρεζίλι.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια προσπάθησε να συντονίσει τη συζήτηση μεταξύ των κοριτσιών, μάταια όμως, καθώς η μία απαντούσε στην άλλη.

Έπειτα, η Διονυσία απόρησε με τη βαθμολογία της Ελεάνας και της Ντένης στη Δώρα.

Για την εμφάνιση της Διονυσίας ήταν αντίθετοι κριτές και διαγωνιζόμενες, καθώς ήταν ανοιξιάτικη η εικόνα της. «Καλοκαιρινά ρούχα, Νοέμβρη μήνα, δεν περνάνε», ανέφερε ο Δημήτρης Σκουλός.

Και στη συνέχεια, ο Στέλιος Κουδουνάρης έδειξε στη Διονυσία ποια ήταν τα λάθη της.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:





Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων:

Πηγή: skai.gr

