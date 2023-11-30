I'm a Celebrity: Χαμός στο Camp: Κλάματα, παρεξηγήσεις και δοκιμασίες στα ουράνια

Με βαριά συναισθηματική φόρτιση ξεκίνησε το επεισόδιο. Ο Γιώργος Χειμωνέτος ξέσπασε σε κλάματα σκεπτόμενος τον φίλου του, Μπο, που αποχώρησε μετά την τελευταία διαδικασία αποχώρησης, καθώς ο ποδηλάτης επέλεξε να σώσει τον Πάτρικ Ογκουνσότο, αντί τον τραγουδιστή.



Ο Πάνος Καλίδης κέρδισε τον τίτλο του αρχηγού για την τρέχουσα εβδομάδα, όμως δεν το μοιράστηκε αμέσως με όλους και ο Τάσος αντέδρασε έντονα!



Ο Πάτρικ Ογκουνσότο, με το μοναδικό του στιλ, έπαιξε σε ένα Charity Game αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος. Στην προσπάθεια του αυτή είχε για βοηθό την φίλη του, Ιωάννα Λίλη, η οποία του δάνεισε για λίγο... τα μάτια της!



Μεγάλη ένταση επικράτησε και πάλι στο Camp. Όλα ξεκίνησαν με αφορμή την επικείμενη ψηφοφορία και αποχώρηση. Ο Νίκος Βαμβακούλας απευθυνόμενος προς τον Πάτρικ Ογκουνσότο είπε: «Δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου». Ο Πάτρικ γνωρίζει αρκετά καλά ελληνικά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μάλλον υπήρξε κάποια παρανόηση. Ο πρώην ποδοσφαιριστής φαίνεται πως κατάλαβε κάτι άλλο, βαρύτερο και αμέσως έτρεξε προς το μέρος του Βαμβακούλα. «Δεν θα λες ποτέ για την οικογένειά μου!» του είπε και ευτυχώς πρόλαβαν να παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι που κατάλαβαν τι είχε συμβεί.

