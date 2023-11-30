Η στιγμή που οι λάτρεις της μουσικής περίμεναν όλο το χρόνο είναι επιτέλους εδώ! Το Spotify κυκλοφόρησε το ετήσιο Spotify Wrapped, δίνοντας στους ακροατές πληροφορίες για τις μουσικές τους προτιμήσεις και τάσεις το 2023.

Εκτός από τις εξατομικευμένες τάσεις, το Spotify συγκέντρωσε δεδομένα σχετικά με τους κορυφαίους καλλιτέχνες, τραγούδια, άλμπουμ και podcasts της χρονιάς. Στην κορυφή βρίσκεται η Τέιλορ Σουίφτ ως η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα streams παγκοσμίως, με περισσότερα από 26,1 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, αλλά και με τα περισσότερα streams στις ΗΠΑ. Ακολουθεί ο Bad Bunny, ο οποίος «βασίλευε» στο Νο. 1 τα τελευταία δύο χρόνια. Τον Πορτορικανό σταρ ακολουθούν ο Weeknd, ο Drake και ο Μεξικανός σταρ Peso Pluma.

Taylor Swift, Bad Bunny and The Weeknd Are the Most-Streamed Artists on Spotify Globally for 2023 https://t.co/Q9xz4DFQKf — People (@people) November 29, 2023

Το τραγούδι με τα περισσότερα streams παγκοσμίως για το 2023 ήταν το «Flowers» της Μάιλι Σάιρους, με περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Ακολουθούν η SZA με το «Kill Bill» και ο Χάρι Στάιλς με το «As It Was».

Τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams παγκοσμίως είναι το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny (για δεύτερη συνεχή χρονιά), το «Midnights» της Σουίφτ και το «SOS» της SZA.

Οι καλλιτέχνες που ξεχώρισαν

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

Karol G

Lana Del Rey

Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams παγκοσμίως για το 2023

«Flowers» της Miley Cyrus

«Kill Bill» της SZA

«As It Was» του Harry Styles

«Seven (feat. Latto)» του Jung Kook

«Ella Baila Sola» από τους Eslabon Armado, Peso Pluma

«Cruel Summer» της Taylor Swift

«Creepin (with The Weeknd & 21 Savage)» από Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

​​

«Calm Down (with Selena Gomez)» από τους Rema, Selena Gomez

«Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53» από Bizarrap, Shakira

«Anti-Hero» από την Taylor Swift

Άλμπουμ με τα περισσότερα streams παγκοσμίως

﻿«Un Verano Sin Ti», του Bad Bunny

«Midnights», της Taylor Swift

«SOS», της SZA

«Starboy», του The Weeknd

«MAÑANA SERÁ BONITO», της KAROL G

«One Thing at a Time», του Morgan Wallen

«Lover», της Taylor Swift

«HEROES & VILLAINS», του Metro Boomin

«GÉNESIS», του Peso Pluma

«Harry's House», του Harry Styles

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.