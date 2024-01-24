Amy Winehouse: Δείτε σπάνια πλάνα με αφορμή την 20ή επέτειο του «Frank»

Mε αφορμή την 20ή επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της Έιμι Γουάινχαουζ με τον τίτλο «Frank» κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο που περιλαμβάνει εικόνες από τα αρχικά γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «In My Bed» του 2004.

Το νέο βίντεο συμπίπτει επίσης με την άφιξη της Picture Disc Edition του «Frank», σύμφωνα με ανακοίνωση της Island Records.

Στα πλάνα η αείμνηστη σταρ περπατάει μόνη της σε ένα λόμπι ξενοδοχείου, καθώς τραγουδά στην κάμερα. Σε μια απόκλιση από το χαρακτηριστικό της χτένισμα, η 20χρονη τότε τραγουδίστρια εμφανίζεται ανανεωμένη με τα μαλλιά της να κυματίζουν πίσω της καθώς ανεβαίνει τις σκάλες του ξενοδοχείου με μια κιθάρα στο χέρι.

Επίσης, εμφανίζεται σε μερικά κρυφά πλάνα καθώς περιμένει να γυρίσει σκηνές για το βίντεο όταν μια κλακέτα εμφανίζεται μπροστά από το πρόσωπό της. Στη συνέχεια ανεβαίνει στη σκηνή σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου και εμφανίζεται με μια μπάντα πίσω της. Το βίντεο τελειώνει με ένα κοντινό πλάνο της τραγουδίστριας να κοιτάζει την κάμερα.

Το πρωτότυπο μουσικό βίντεο ήταν σε σκηνοθεσία Πολ Γκορ και κυκλοφόρησε στις 5 Απριλίου του 2004.

Όπως αναφέρει το «People», το μοναδικό διπλό βινύλιο του «Frank» που θα κυκλοφορήσει στις 2 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνει τα τραγούδια «Take The Box», «Stronger Than Me», «F**k Me Pumps» και «In My Bed». Περιέχει αυθεντικές εικόνες του εξωφύλλου και άλλες δύο φωτογραφίες από το φακό της Βάλερι Φίλιπς (Valerie Phillips) από τη φωτογράφηση του 2003.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

