Ο Μονομάχος ζητάει δεύτερη ευκαιρία - Δείτε το trailer

Έχοντας 2.840 ευρώ στον λογαριασμό του, 1 βοήθεια στη διάθεσή του και ακόμα 8 ενεργούς αντιπάλους, ο Παναγιώτης Μπάμπαλης παίρνει τη θέση του Μονομάχου με ένα στόχο: Να φύγει με όσα περισσότερα χρήματα μπορεί για να ταξιδέψει μαζί με την οικογένεια του σε όλο τον κόσμο.

Δείτε το trailer:

Μετά από νέα κλήρωση, ο Δημήτρης Πολύμερος αφήνει τη θέση με τον αριθμό 64 και ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Για τον γαστρεντερολόγο, το τηλεπαιχνίδι γνώσεων δεν είναι εντελώς άγνωστο. Αφενός έχει συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν αλλά μαζί με τους αντιπάλους του... έφυγε και εκείνος, αφετέρου είναι ένας από τους πολύ καλούς παίκτες που συχνά πυκνά τον βλέπαμε να φτάνει μέχρι το τέλος. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που θεωρούνταν ένας από τους δημοφιλέστερους στη bonus βοήθεια λόγω της ευρύτερης γκάμας των γνώσεων του. Άραγε, η δημοφιλία του θα τον οδηγήσει στη μεγάλη νίκη;

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.