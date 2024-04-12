«Ο Μονομάχος»: Θα τον οδηγήσει στο Περού η στρατηγική του; - Δείτε το trailer

Ο Νίκος Τσαβαλάς από τη θέση 88 κληρώνεται σήμερα στη θέση του Μονομάχου και σκοπός του είναι να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο ταξίδι στο Περού.

Από την τρίτη ερώτηση, ο εκπαιδευτικός ξεκινά να χρησιμοποιεί σταδιακά τις βοήθειες και κάνει ένα ξεχωριστό παιχνίδι από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Χαρακτηριστικό του είναι πως σκέφτεται γρήγορα τις ερωτήσεις, δίνει άμεση απάντηση και πατάει το κουμπί αποφασισμένος για την επιλογή του. Άραγε, η παραπάνω στρατηγική θα τον οδηγήσει στον... προορισμό του;

Μετά από νέα κλήρωση, ο Μιχάλης – Οδυσσέας Χιωτίνης καλείται να αφήσει τη θέση με τον αριθμό 9 και να μπει στην αρένα του Μονομάχου. Είναι φοιτητής πολιτικών επιστημών και δηλώνει έτοιμος να εντυπωσιάσει όλους όσοι βρίσκονται στο πλατό και γιατί όχι, να κερδίσει έως 100.000 ευρώ!

