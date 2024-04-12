«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Ένας cool μπαμπάς στην κουζίνα της μαμάς- Δείτε το trailer

Μπορεί χθες η συνταγή να ήταν «τραχανότο της τεμπέλας» αλλά ο Σωτήρης και η Πηνελόπη δεν τεμπέλιασαν καθόλου στην κουζίνα. Οι δυο τους διασκέδασαν με τον Μάρκο αλλά ταυτόχρονα μαγείρεψαν και κέρδισαν τα πρώτα 1.000 ευρώ. Σήμερα, διαγωνίζονται απέναντι σε έναν cool μπαμπά, τον Σάκη που μαγειρεύει με την καθοδήγηση της κόρης του, Χαράς.

Ο Σωτήρης βάζει γι’ άλλη μια φορά την Πηνελόπη στην κουζίνα για να μαγειρέψει «θαλασσινές φακές». Θα καταφέρει η πρωτότυπη αυτή συνταγή να αποσπάσει θετική κριτική από τον Έκτορα ή θα φύγουν με άδεια χέρια;

Ο Σάκης εργάζεται σε περίπτερο και μάλιστα έχει ανακηρυχθεί από τους πελάτες του «ο περιπτεράς της χρονιάς» ενώ η Χαρά είναι make up artist. Σκοπός και των δύο είναι να ετοιμάσουν «σουβλάκι του μερακλή με πατάτες» και να κερδίσουν. Όμως, οι χαλαροί ρυθμοί του Σάκη απειλούν την ολοκλήρωση της συνταγής.

Και τα δύο πιάτα είναι στο ίδιο επίπεδο και θα κερδίσει αυτό με τις λιγότερες αστοχίες. Γιατί κανείς «δεν γεννήθηκε καλός μάγειρας, όλοι έμαθαν στην πράξη»!

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

