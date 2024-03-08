AMAZING HOTELS: LIFE BEYOND THE LOBBY

Masphi Lodge, Εκουαδόρ

Σάββατο 9 Μαρτίου στις 15.45, στον ΣΚΑΪ

Εντυπωσιακά ξενοδοχεία, δημιουργήματα τολμηρού οράματος και απίστευτης προσπάθειας. Είναι τα Amazing Hotels που επισκέπτονται ο δημοσιογράφος Giles Coren και η σεφ Monica Galett στα πλαίσια της συναρπαστικής σειράς ντοκιμαντέρ του BBC. Μετά το συγκλονιστικό Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη, σειρά έχει το Masphi Lodge στο Εκουαδόρ.

Χτισμένο σε υψόμετρο 900 μέτρων στο Δρυμό Μάσπι, στους πρόποδες των Άνδεων, το ξενοδοχείο είναι κυριολεκτικά ένα με τη φύση. Μία γυάλινη και 100% οικολογική κατασκευή, δεν επηρεάζει το περιβάλλον και περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση και ένα πλούσιο οικοσύστημα άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Η ιδέα του ιδιοκτήτη για την κατασκευή του ξενοδοχείου στη συγκεκριμένη περιοχή είχε ως στόχο, όχι το κέρδος αλλά να σώσει το δάσος από την αποψίλωση και να προσφέρει στους επισκέπτες, εκτός από πολυτελή διαμονή και άκρως πρωτότυπες δραστηριότητες, όπως πεζοπορίες με εξειδικευμένους ξεναγούς, παρατήρηση της χλωρίδας και πανίδας με την καθοδήγηση ειδικού βιολόγου, ακόμα και βόλτα με τελεφερίκ πάνω από τη ζούγκλα.

Μία ξεχωριστή εμπειρία σε ένα μεν αφιλόξενο περιβάλλον, που όμως μετά από λίγο νιώθεις σαν στο σπίτι σου.

