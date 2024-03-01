AMAZING HOTELS: LIFE BEYOND THE LOBBY είναι ο τίτλος της νέας σειράς ντοκιμαντέρ που ξεκινά να προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ σε πρώτη προβολή, το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 15.45.

Δείτε το τρέιλερ

Στη συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής BBC, ο δημοσιογράφος Giles Coren και η σεφ Monica Galett ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, από τη Σιγκαπούρη έως το Εκουαδόρ και από τη Σουηδία έως την Κένυα, κάνουν check-in στα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία του κόσμου και ζουν την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας.

Είτε βρίσκονται στην καρδιά ενός τροπικού δάσους, είτε είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από πάγο, αυτά τα ξενοδοχεία και το εξαιρετικό προσωπικό τους εγγυώνται για τους επισκέπτες τους μια εμπειρία διαμονής κυριολεκτικά αξέχαστη και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ θα έχουν την ευκαιρία να ζουν μαζί τους αυτή τη συναρπαστική εμπειρία.

Στο πρώτο επεισόδιο, το Σάββατο 2 Μαρτίου, επισκεπτόμαστε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, το Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη. Το ξενοδοχείο αυτό, του οποίου η κατασκευή κόστισε 3,5 δισεκατομμύρια λίρες, απασχολεί 9.500 εργαζόμενους και δέχεται τουλάχιστον 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Διαθέτει τη μεγαλύτερη πισίνα παγκοσμίως, 60 εστιατόρια, ένα πάρκινγκ 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων, και πολλές άλλες ανέσεις που υπόσχονται μια διαμονή άλλου επιπέδου.

Στα επόμενα επεισόδια, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν από το lobby του ξενοδοχείου Mashpi Lodge στο Εκουαδόρ, Giraffe Mano της Κένυας, Royal Mansour στο Μαρόκο, Fogo Island Inn του Καναδά, Icehotel στη Σουηδία και πολλών άλλων Amazing Hotels σε όλο τον κόσμο.

